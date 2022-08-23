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Grev sürüyor, ehliyetler verilemiyor

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Personel eksikliğinin giderilmediği gerekçesiyle sendikaların Ehliyetler Birimi’nde başlattığı grev sürüyor, çalışanlar iş başı yapmıyor

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Grev sürüyor, ehliyetler verilemiyor
 
 
Personel eksikliğinin giderilmediği gerekçesiyle kamuda örgütlü sendikaların Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde sürdürdüğü grev, vatandaşı mağdur ediyor
Taleplerini eyleme döken çalışanlar iş başı yapmıyor.
Öte yandan ehliyet süreleri sona eren vatandaşlar, yenileme işlemleri gerçekleştirebilmek içim karşılarında muhatap bulamıyorlar.
Vatandaşlar günü geçen ehliyetlerinden dolayı trafik kontrollerinde yaşanacak sıkıntılardan şikayetçi oldu.
Polisin süresi sona eren ehliyetler konusunda 700 TL ceza yazdığına dikkat çeken vatandaşlar, hem kendisini hem de ehliyet dairesi çalışanlarını mağdur eden bu durumun yetkililer tarafından biran önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.
 
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