Gönyeli’nin bir bölümünde yarın elektrik kesintisi uygulanacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:30-12:30 saatleri arasında; Gönyeli’nin bir bölümüne elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK açıklamasına göre, Gönyeli Atatürk Caddesi’nin, Gönyeli Belediye Binası ile Masa Tepe Sokak arası, ayrıca Ecevit Sokak, Hilal Sokak ve civar bölgelere elektrik verilemeyecek.
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