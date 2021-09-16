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Gönyeli’de alt yapılar yüzde 98 oranında tamamlandı

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Gönyeli Belediyesi ‘Yüksek Yaşam Standartlı Kent’ vizyonuna uyumlu gelişimini sürdürüyor ve kentte beş sokak daha kanalizasyon sistemine dahil oluyor

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Gönyeli’de alt yapılar yüzde 98 oranında tamamlandı
 
 
Altyapısını planlayarak gelişen Gönyeli’de, kentin yüzde  98’i kanalizasyon sistemine dahil oldu.
Alt yapıları %98 oranında tamamlanmış ve alt yapıları sorunsuz büyüyen Gönyeli’de Kentin büyümesi ile ortaya çıkan detay sorunlar bu ihale kapsamı ile çözülüyor.  
Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve ihaleyi alan şirket olan Nazlı Kardeşler arasında ihale sözleşmesi imzalandı.  
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, imza töreninde yaptığı konuşmada Gönyeli Belediyesi’nin ülkenin en güçlü yapısıyla pandemi koşullarına rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü ifade etti. Benli, köyden kente dönüşümden sonra çevre, sosyal projeler ve insanı odağa alarak hizmet kalitesinin artırılmasına yöneldiklerini söyleyerek, kentin gelişimiyle paralel büyüyen altyapı ihtiyaçlarını da anında giderdiklerini söyledi.  
Gönyeli’nin gelişmesine bağlı olarak bölgeler arasında olan irtibatlar ve buna benzer ihtiyaçların giderilmesi için bir kanalizasyon ihalesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Benli, ihaleyi Gönyeli’nin müteahhitlerinden Nazlı Kardeşler’in almasından da mutlu olduklarını aktardı.
İmzalanan kanalizasyon ihalesine göre 583 metre ana hat, 10 adet menhol, 41 adet ev bağlantısı bitmiş olacak.  
Nazlı Kardeşler şirket yetkilisi ise Gönyeli Belediyesi’ne kendilerine güvenip bu görevi verdiği için teşekkür ederek, en kaliteli ve en erken zamanda bu ihaleyi de tamamlayacaklarını ifade etti.  


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