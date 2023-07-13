banner913
banner932
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
54 0
İnönü şehitleri anıldı
İnönü şehitleri anıldı
20 0
 
6 kategoride toplam 114 parkur geçildi
6 kategoride toplam 114 parkur geçildi
37 0
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
46 0
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
16 0
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
73 0
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
72 0
banner964

Gönyeli Belediye Bulvarı 14 ve 15 Temmuz'da araç trafiğine kapatılacak

banner476

banner825
Gönyeli Belediye Bulvarı 14 ve 15 Temmuz'da araç trafiğine kapatılacak
banner960
14, 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde, Gönyeli, Kanlıköy, Aktepe ve Alayköy’de, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından “Gönyeli-Alayköy Rallisi” yapılacak.
Ralli kapsamında düzenlenecek Yenikent şehir içi özel etabı için, Gönyeli Belediye Bulvarı’nın Bereket Fırını kavşağı ile Damdelen Alpet Petrol kavşağı arasındaki kısmı, 14 Temmuz Cuma günü 21:00-01:00 saatleri arasında ve 15 Temmuz Cumartesi günü ise 16.00-24.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak ve ulaşım alternatif yollardan sağlanacak. 
Polis açıklamasına göre, 16 Temmuz Pazar günü ise Kanlıköy, Aktepe ve Alayköy özel etabı geçilecek, yol kapatması yapılmayacak.
Açıklamada, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde, Gönyeli Belediye Bulvarı’nı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.