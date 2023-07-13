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İbrahim Güler görüşme iznini aldı

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İbrahim Güler görüşme iznini aldı
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Yeni sezonda Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy’ün başarılı defans futbolcusu İbrahim Güler yeni sezon öncesinde transferin gözde isimlerinden oldu.
Çoğunluğu Süper Lig kulübü olan birçok kulüpten teklif alan İbrahim Güler’in önünü açmak isteyen Hamitköy yönetimi de futbolcusuna görüşme iznini verdi. Hamitköy yönetimi, İbrahim Güler’in ve kulübün çıkarları doğrultusunda futbolcunun bonservisini anlaştığı kulübe verecek.
 
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