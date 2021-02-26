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Gönyeli alt geçidi haftasonu trafiğe kapalı olacak

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Kripto para borsası Coinbase, Nasdaq'ta halka arz için başvuruda bulundu.

Gönyeli alt geçidi haftasonu trafiğe kapalı olacak
 

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Alt geçidi düzenleme çalışmaları nedeniyle cumartesi ve pazar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

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