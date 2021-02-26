Gönyeli alt geçidi haftasonu trafiğe kapalı olacak

Kripto para borsası Coinbase, Nasdaq'ta halka arz için başvuruda bulundu.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Alt geçidi düzenleme çalışmaları nedeniyle cumartesi ve pazar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin işaret ve işaretçilerine uyması istendi.