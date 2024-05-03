Gönyeli Alayköy’de temizlik seferberliği

Gönyeli Alayköy Belediyesi, 80’in üzerinde insan gücü ve onlarca makine büyük bir alanda temizlik kampanyası başlattı. Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Amcaoğlu, hızlı ve etkili bir temizlik kampanyası geçireceklerini vurguladı

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik kampanyası başladı. 24 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek temizlik kampanyası ile Gönyeli-Alayköy ve çevre köylerin temizliği yapılacak.Geçen yıl büyük bir alanda gerçekleştirilen temizlik kampanyası, bu yıl da yine birçok iş aracı ve işgücünün katkısı ile hayata geçecek.Temizlik kampanyası, daha planlı ve düzenli bir şekilde vatandaşa hizmet götürülmesi amacıyla yine bölgelere ayrılarak yapılacak.Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, geçen yıl gerçekleştirilen temizlik kampanyasının ardından bu yıl da büyük bir ekiple yola çıktıklarını kaydetti. Amcaoğlu, gerek dışarıdan alınan hizmet gerekse belediye ekiplerinin büyük katkısı ile Gönyeli-Alayköy’ün temizleneceğini vurguladı.Amcaoğlu, temizlik konusunda belediyenin temizleme sorumluluğunu yerine getirdiği gibi vatandaşların da temiz tutma sorumluluğunu yerine getirmesinin önemli olduğunu vurguladı. Hızlı ve etkili bir temizlik kampanyası geçireceklerini kaydeden Amcaoğlu, 80’in üzerinde insan gücü ve onlarca makine ile 2024 yılı temizlik kampanyasını hayata geçireceklerini söyledi.Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada yapılan ihale sonucunda Osman &Ahmet Dozer işletmeleri, Sözal Pazarlama, Pembe Karadayı yüklenici firma olarak temizlik kampanyasını yürüteceği açıklandı.Belediyeye bağlı bulunan köylerden Yılmazköy, Türkeli ve Gürpınar’ın temizliğinin ise Gönyeli Alayköy Belediyesi Temizlik Şubesi tarafından yapılacağı ifade edildi.Gönyeli Alayköy Belediyesi 2024 Temizlik Kampanyası’nın bu yılki tarihleri 24 Nisan- 31 Ağustos olarak belirlendi.Yapılan planlama ile Gönyeli Alayköy Bölgesi 4’e ayrıldı. Daha hızlı ve kapsamlı bir temizlik için yapılan planlama ise A ve C Bölgesi Osman &Ahmet Dozer işletmeleri, B Bölgesi Sözal Pazarlama, Alayköy ve Sanayi Bölgelerinin temizliği ise Pembe Karadayı tarafından yapılacak.Gönyeli Alayköy Belediyesi Temizlik Kampanyası’nda bölgenin de genişlemesi nedeniyle ciddi bir insan ve ekipman gücü kullanılacak. Temizlik Kampanyası süresince gerek Belediye çalışanı gerekse temizlik şirket personeli olmak üzere toplam 80 Personel, 6 Dozer, 8 Damperli Kamyon, 8 Çekirge Kamyonu, 1 Süpürge Aracı, 1 Çöp Konteyneri yıkama aracı ve 4 Traktör hizmet verecek.Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 2024 Temizlik Kampanyası’nda Geçen seneden tecrübe ettikleri noktalarda daha hızlı bir ilerleme sağlamak adına gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade ederek Gönyeli, Alayköy ve civar köylerin temizliklerinin hızlı şekilde yapılacağını belirtti. Temizlik kampanyasının bölgelere ayrılarak hızlı tamamlanmasını amaçlandıklarını kaydeden Başkan Amcaoğlu, temizlenen alanların da vatandaşlar tarafından temiz tutulmasının önemine işaret etti.