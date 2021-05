Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, yetkililerin, “turistleri nasıl kabul ederiz” arayışında değil; “turist kabul etmemek için ne gibi mazeretler bulabiliriz” gayretinde olduğunu söyledi ve turizm gelirlerini canlandırmak için casino işletmelerinin etkin bir şekilde devreye girmelerini sağlamak gerektiğine dikkat çekti





Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, “Gölge etmeyin, yol gösterin” başlığıyla yazdığı makalede, ülkedeki yetkililerin, “turistleri nasıl kabul ederiz” arayışında değil; “turist kabul etmemek için ne gibi mazeretler bulabiliriz” gayretinde olduğunu vurguladı.

Ahmet Arkın, turizm gelirlerini canlandırmak ve bu gelirlerin halka yayılmasını sağlamak için casino işletmelerinin etkin bir şekilde devreye girmelerini sağlamak gerektiğine dikkat çekti.

Ahmet Arkın, “Talebimiz, ülkemize girişlerin kalıcı bir şekilde düzenlenmesi, uçuş sayısındaki sınırlamanın kaldırılması, misafirlerimizin çarşıya çıkabilecekleri koşulların yaratılması ve işletmelerin hangi önlemlere uyarak çalışacaklarının açıklıkla belirlenerek denetlenmesidir.

Talebimiz, sektörü belirsizlikten kurtarmak ve her gün değişen kararlara kurban etmemektir.” dedi.

Ahmet Arkın’ın makalesi şöyle:

“Covid-19 salgınının kısmen de olsa kontrol altına alınması, bütün ülkelerde ekonomik yükselişe geçme arayışlarının başlamasına neden oldu. Turizm sektörünün önemli bir gelir ve istihdam kaynağı olduğu ülkelerde, ekonomik gelirlerin geri kazanılması, ülkeye girişlerin düzenlenmesi ile ilişkili görülüyor.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkeler, bu konuda aylar öncesinden çalışmaya başlamışlar ve epidemiyolojik verilerinin turist kabul etmeye engel olmaması için çeşitli önlemler alırken bu önlemlerin etkili olacağını muhataplarına anlatma gayretine girmişlerdir.

Ne yazık ki KKTC’de bu gayret yoktur. KKTC yetkilileri, “turistleri nasıl kabul ederiz” arayışında değil; “turist kabul etmemek için ne gibi mazeretler bulabiliriz” gayretindedirler.

Özellikle Güney Kıbrıs örneğini izleyerek ülkemize giriş ve turistik tesislerin çalışma koşullarını düzenleyerek kendimizi turist kabulüne hazır hale getirmek gerektiği halde KKTC yönetimi, “kapıları kapalı tutmanın” yollarını aramıştır.

Artık sona yaklaşmış görünüyoruz. Ne halkımızın dayanma gücü kalmıştır; ne de işletmelerin... KKTC yönetimi ne kadar direnirse dirensin, yakın gelecekte turist gelişlerinin başlaması kaçınılmazdır.

Turist girişlerinin kaçınılmaz olarak başlayacağı bu günlerde, turistlere hizmet sunmak, turizm gelirlerini canlandırmak ve bu gelirlerin halka yayılmasını sağlamak bakımından alınması gereken önlemler vardır.

Bunlardan en önemlisi, Casino işletmelerinin etkin bir şekilde devreye girmelerini sağlamaktır.

Casinolu otellerimiz, KKTC ekonomisinin “üvey evladı” değildir. Yaşadığımız süreç, Casinolu otellerimizin turizm sektörünün “sürükleyici gücü” olduğunu bir kez daha ve çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Casinolu otellerimiz, hem müşteriye ulaşmada, hem turist ulaşımında, hem istihdamda, hem de tüketimi artırarak ekonomik canlanmayı tetiklemede öncülük yapıyorlar.

Çok kısıtlı bir şekilde başlatılan turizm faaliyetleri, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir; yeni sürece uyum konusunda öncülük yapacak olan da yine Casinolu otellerimiz olacaktır.

Bu gerçek karşısında yapılması gereken, Casino işletmelerinin itibarını iade etmek, bu işletmelerin ülkemize kazandırdıklarını dikkate alarak sorunlarına eğilmek ve bir an önce devreye girebilmeleri için gerekli kolaylıkları göstermektedir.

İşletmelerimizin, kendilerine münhasır bir ayrıcalık da talep etmiyorlar. Talebimiz, ülkemize girişlerin kalıcı bir şekilde düzenlenmesi, uçuş sayısındaki sınırlamanın kaldırılması, misafirlerimizin çarşıya çıkabilecekleri koşulların yaratılması ve işletmelerin hangi önlemlere uyarak çalışacaklarının açıklıkla belirlenerek denetlenmesidir.

Talebimiz, sektörü belirsizlikten kurtarmak ve her gün değişen kararlara kurban etmemektir.

Milyarlarca dolarlık yatırımın yapıldığı, her yıl milyar dolara yakın gelirin üretildiği ve binlerce kişinin istihdam edildiği bu sektörü ayağa kaldırmak için üzerimize düşenleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz ve BAŞARACAĞIZ. Bu bizim halkımıza karşı olan yükümlülüğümüzdür. Devlet kurumlarının bu konudaki engellemeleri ile karşılaşmak istemiyoruz!”