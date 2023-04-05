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GKK’dan yürekleri ısıtan şefkat

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Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın yüreğini yakan deprem felaketinde ilk günden bölgeye koşan Mücahitlerimiz, kurtarma çalışmalarının ardından depremzedelerin her şeyiyle gece gündüz yakından ilgileniyor, malzeme tedarikinden sıcak yemek dağıtmaya kadar her alanda kendini gösteriyor

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GKK’dan yürekleri ısıtan şefkat
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Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ilk anlarından itibaren KKTC’deki kışlasından çıkan kahraman Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerleri, deprem bölgelerinde yardımlarını sürdürüyor.
GKK Afet Yardım Görev Birliği, Antakya şehir merkezi, ilçe ve köylerinde 9 Şubat tarihinden bu yana yardım faaliyetine aralıksız şekilde devam ediyor.
Depremzede ihtiyaçları çerçevesinde iftar ve diğer öğünlerde sıcak yemek pişirilirken, bölgedeki AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerinden alınan yardım kolileri, su ve muhtelif ihtiyaç malzemeleri koordineli olarak Antakya merkez, Samandağ, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde dağıtılıyor.
Depremzedelere yardım için adeta seferber olan GKK ekipleri, bölgedeki çocuklara şefkat elini uzatıyor, ailelere moral ve güç veriyor.
Vatandaşlarla birebir ilgilenip yaraları sarmaya devam eden Mücahitlerimiz, varlıklarıyla bölgede huzur sağlarken, özellikle minik çocukların güvende hissetmesi adına en önemli unsur oluyor.
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