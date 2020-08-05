banner411
banner69
"Atom bombası gibiydi"
29 0
Dünya hızla ısınıyor
Dünya hızla ısınıyor
31 0
 
ABD'de kasırga alarmı
ABD'de kasırga alarmı
23 0
Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
17 0
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
171 0
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
208 0
Yıldızlarda finalistler belirlendi
Yıldızlarda finalistler belirlendi
294 0
banner460

GKK'nın yeni komutanı Zorlu Topaloğlu

banner476

GKK'nın yeni komutanı Zorlu Topaloğlu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma (İKK) ve Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 generalin ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Metin Gürak 2. Ordu Komutanlığına atandı. 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ise Eğitim ve Doktrin Komutanlığına getirildi.

EDOK Komutanlığını Yayla’ya devreden Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığına atandı. 9’uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirildi.

Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Aydın Şirin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına görevlendirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.