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Yaz aylarının değişilmez adresi

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Kaliteli servisi, zengin soğuk mezeleri, leziz ara sıcak ve kebap çeşitleriyle konuklarını ağırlayan Bildiğin Meyhane, yaz aylarında muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi olmaya devam ediyor

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Yaz aylarının değişilmez adresi
 

Ülkemizde sohbet ve muhabbet kültürünün değişilmez mekanlarından meyhaneler arasında Lefkoşa’nın en uğrak mekanı olan Bildiğin Meyhane’de yaz aylarında da keyifler yerinde.



Zengin soğuk mezeleri, leziz ara sıcak ve kebap çeşitleriyle konuklarını ağırlayan Bildiğin Meyhane, yorgunluk atmak isteyenlerin mekanı olmaya devam ediyor.



Kaliteli servisi ve nezih ortamıyla yaz ayları boyunca dış mekanda hizmetini devam ettiren Hulus Eren’in direktörlüğünü yaptığı Meyhanede, birbirinden güzel zengin soğuk ve sıcak mezeler eşliğinde lezzetli kebap çeşitleri konukların beğenisini almaya devam ediyor.



Gerek arkadaş, gerek aile, gerekse iş arkadaşları ve dostlarının buluşarak keyifli saatler ve muhabbetin yapıldığı mekanda kaliteli hizmet ve uygun fiyat dikkat çekiyor.



Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Lavaş Restoran yanında yer alan Bildiğin Meyhane, her kesimden vatandaşların uğrak mekanı olmaya devam ediyor.

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