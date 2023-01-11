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“Girne’yi ışıl ışıl yapacağız”

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’deki bir sokağın bir gün arayla fotoğraflarını paylaştı. Daha önce karanlık içinde olan sokak, belediye ekiplerinin aydınlatma direklerine müdahalesi sonrası aydınlandı

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“Girne’yi ışıl ışıl yapacağız”
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, işlemeyen aydınlatma direklerine müdahale etmeye devam ediyor. Şenkul,  Girne’deki bir sokağın bir gün arayla fotoğraflarını paylaştı. Daha önce karanlık içinde olan sokak, belediye ekiplerinin aydınlatma direklerine müdahalesi sonrası aydınlandı.
Şenkul’un açıklaması şöyle:
“Alttaki fotoğraflarda dün (önceki akşam) akşam ve bu akşam (dün akşam) arasında Girne Belediyesi'nin yaptığı çalışmanın sonucunu görebilirsiniz.
Evet halen karanlık çok fazla cadde ve sokak var ama tümünü Işıl Işıl yapacağız.
Çevre yolu üzerindeki sorun ise bir kaza sonucu oluştu ve muhtemelen hafta sonuna kadar onu da Kıbtek ile birlikte Karayollarını beklemeden çözeceğiz.
Kentimiz Işıl Işıl olacak çünkü
Biz Birlikte Girneyiz”
 
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