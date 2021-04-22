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Girne'de etkin işyeri denetimleri sürdürülüyor

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Covid-19  tedbirleri kapsamında  8 - 20 Nisan tarihleri arasında 273 iş yeri denetlenirken, baskın niteliğindeki gece denetimleri neticesinde 25 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yeri çalışma saatleri dışında açık olduğu için para cezası kesilerek mühürlendi,  bir işyeri de PCR testlerini yenilemediği için mühürlendi

Girne'de etkin işyeri denetimleri sürdürülüyor
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Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekipleri tarafından Covid-19  tedbirleri kapsamında  8 - 20 Nisan tarihleri arasında 273 iş yeri denetlendi.

Denetlemeler sonucunda 2 iş yeri Covid-19 önlemlerine uygun çalışmadığı, 2’si de yasal mevzuat ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle mühürlendi;  1 işyerine de Covid-19 önlemlerine uygun çalışmaması nedeniyle para cezası kesildi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, baskın niteliğindeki gece denetimleri neticesinde de 25 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yeri çalışma saatleri dışında açık olduğu için para cezası kesilerek mühürlendi,  bir işyeri de PCR testlerini yenilemediği için mühürlendi.

Her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışların da Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, gerek satıcıların satış koşulları gerekse vatandaşın alış verişleri esnasındaki Covid önlemlerinin kontrolü için Sağlık ve Zabıta ekiplerinin görev aldığı belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, pandemi yönetiminde hayati önem arz eden resmi kontroller, pandeminin ilk gününden bugüne kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü ifade etti ve bu kontrollerdeki amaçlarının insan sağlığı için bulaş riski olabilecek unsurların kontrolü ile  esnafla tüm vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

“Günlük hayatın devamı yanında ekonomik hareketliliğin sürdürülmesi için hepimizin bu sürece aktif katkı koyması zaruridir. Yaşadığımız şu zor günlerde bir kez daha kapanma olmaması içindir. Vaka sayılarının kontrol altında tutulması ve sağlık çalışanlarımızın yükünün hafifletilmesi için maske, mesafe, hijyen kurallarının her birey tarafından yerine getirilmesi elzemdir” diyen Güngördü, ticari işletmelerin sorumluluğu daha fazla olduğundan gerekli tüm önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Güngördü, sektörlerin kapanmaması için kurallara uygun çalışmayan işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaya devam edileceğini de kaydetti.

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