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Girne’de bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyecek

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Girne’de bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyecek
Girne’de bazı bölgelere yarın 09:00 ile 13:00 arasında elektrik verilemeyecek.

 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre elektrik verilemeyecek olan bölgeler şunlar: Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu ve civarı...
Kıb-Tek, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında da bulundu. 
 
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