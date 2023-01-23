Girne’de bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyecek

Girne’de bazı bölgelere yarın 09:00 ile 13:00 arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre elektrik verilemeyecek olan bölgeler şunlar: Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu ve civarı...
Kıb-Tek, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında da bulundu.
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