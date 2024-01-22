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Girne’de 121 köpek kısırlaştırıldı

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Girne’de 121 köpek kısırlaştırıldı
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Girne Belediyesi ile sivil toplum örgütü Network for Aminal Protection (NetAP) iş birliğinde
121 köpek kısırlaştırıldı.
 
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre 15 – 21 Ocak arasında Girne hudutlarında 100 köpeğin kısırlaştırılması hedef olan proje kapsamında 121 köpek kısırlaştırıldı. Kısırlaştırılan köpeklerin rehabilitasyon ve iyileşmesi de takip edildi.
 
Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan çalışmada 6 veteriner hekim görev yaptı. Projede yer alanlara Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle, Müdür Muavini Ahmet Türker ve Müdür Muavini Naile Soyel tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
 
Network for Animal Protection, 2008’de İsviçre’de kurulmuş ve dünya genelinde hayvanları korumak amaçlı çalışmalar yürüten sivil toplum örgütü.
 
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