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Girne Düşünce Derneği'nde yeni yönetim belirlendi

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2. Olağan Genel Kurulu yapılan Girne Düşünce Derneği'nde yeni Yönetim Kurulu belirlendi ve görev bölümü yapıldı.

Girne Düşünce Derneği'nde yeni yönetim belirlendi
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Yönetim Kurulu başkanlığına Ziya Tüzel, asbaşkanlığına Sadiye Ada seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oldu: 
“Başkan: Ziya Tüzel
Asbaşkan: Sadiye Ada
Mali Sekreter: Ahmet Karahan
İdari Sekreter: Hüseyin Tüccar
Eğitim ve Kurslar Sekreteri: Serda Tüzel
Sosyal Etkinlikler Sekreteri: Derviş Aygın
Dış İlişkiler Sekreteri: Ahmet Gürol Ersun
Gençlik Faaliyetleri ve Örgütlenme Sekreteri: Tufan Vudalı.”

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