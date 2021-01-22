Girne Düşünce Derneği'nde yeni yönetim belirlendi

Yönetim Kurulu başkanlığına Ziya Tüzel, asbaşkanlığına Sadiye Ada seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oldu:
“Başkan: Ziya Tüzel
Asbaşkan: Sadiye Ada
Mali Sekreter: Ahmet Karahan
İdari Sekreter: Hüseyin Tüccar
Eğitim ve Kurslar Sekreteri: Serda Tüzel
Sosyal Etkinlikler Sekreteri: Derviş Aygın
Dış İlişkiler Sekreteri: Ahmet Gürol Ersun
Gençlik Faaliyetleri ve Örgütlenme Sekreteri: Tufan Vudalı.”
2. Olağan Genel Kurulu yapılan Girne Düşünce Derneği'nde yeni Yönetim Kurulu belirlendi ve görev bölümü yapıldı.
Yönetim Kurulu başkanlığına Ziya Tüzel, asbaşkanlığına Sadiye Ada seçildi.