Girne Düşünce Derneği'nde yeni yönetim belirlendi

2. Olağan Genel Kurulu yapılan Girne Düşünce Derneği'nde yeni Yönetim Kurulu belirlendi ve görev bölümü yapıldı.

Yönetim Kurulu başkanlığına Ziya Tüzel, asbaşkanlığına Sadiye Ada seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oldu:

“Başkan: Ziya Tüzel

Asbaşkan: Sadiye Ada

Mali Sekreter: Ahmet Karahan

İdari Sekreter: Hüseyin Tüccar

Eğitim ve Kurslar Sekreteri: Serda Tüzel

Sosyal Etkinlikler Sekreteri: Derviş Aygın

Dış İlişkiler Sekreteri: Ahmet Gürol Ersun

Gençlik Faaliyetleri ve Örgütlenme Sekreteri: Tufan Vudalı.”