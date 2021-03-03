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Girne'de sağanak ve dolu etkili oldu

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Girne'de sağanak ve dolu etkili oldu
Ülkemizde bahar aylarının ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde hafta başından beridir etkili olan yağmurlu hava bugünde etkisini sürdürüyor.

Girn bölgesinde saat 14.30 sıralaında başlayan sağanak yağış ve dolu nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu.
Özellikle Alsancak ve Girne'de görülen dolu yağışı bölgede yaşayan vatandaşları şaşkına çevirdi.
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