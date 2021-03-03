Dikkat kaygan yol

​Girne Boğazköy bölgesinde dolu yağışı nedeniyle yol kayganlaştı.

Polisten verilen bilgiye göre Girne Boğazköy Bölgesinde meydana gelen Dolu yağışı nedeniyle Boğazköy Kavşağı ile St Hilarion kavşağı arasında yolda kayganlık meydana geldiği belirtildi. Polis bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısını yaptı.