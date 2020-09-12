Girne'de bir güzellik salonunda pozitif vaka

Girne’de faaliyette olan Velena Hair Beauty and Nail Salon isimli güzellik salonunda bir çalışanda koronavirüs tespit edildi.
Velena Hair Beauty and Nail Salon direktörü Ala Özberkman sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla, salonunda çalışanlara düzenli olarak PCR testi yaptırdığını ve son olarak dün yapılan testler sonucunda bir çalışanında pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Özberkman, salonlarını durumun netleşmesine kadar kapatacaklarını açıkladı.
Ala Özberkman’ın paylaşımı şöyle:
Değerli Halkımız ve sevgili müşterilerimiz,
Son günlerde kontrolsüz bir şekilde artmış olan bulaş nedeninden dolayı biz de kurum olarak hem siz özel müşterilerimizi, hem de kendi çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almak maksadı ile bugüne kadar salonumuzun nasıl önlemler alarak hizmet vermekte olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz.
Salgının kontrol dışına çıkmış olduğunu gözettiğimizden ötürü, önceden de düzenli olarak yaptırmış olduğumuz PCR testlerini dün tüm personelimize yine yaptırdık.
Ve maalesef Pozitif vaka bulunmuş olması sebebi ile salonumuzu sağlık bakanlığımızın belirleyeceği ve durumun netleşmesi sonrasında sizlerle paylaşacağımız süre ile kapatıyoruz. (2. Aşama testi bugün yapıldı, yarına kadar sonuç bekleyeceğiz.)
Hepimizin sağlığı için, sağlık bakanlığı ile gerekli bilgileri paylaştık.
Bu süreçte yaşanmış ve yaşanacak olanları tüm samimiyetimizle sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
Mümkün olan en kısa sürede, sağlık ve esenlikle tekrar buluşacağımız güne kadar sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz...
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.