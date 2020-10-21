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Girne'de asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi

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Girne Belediyesi sınırları içerisinde asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi.

Girne'de asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi

 

Girne Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Girne Türk Mahallesinde bulunan Marmaris Sokak, Kanuni Sokak ve Sultan Mecit Sokak’ta yapılan asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Program dahilinde ilerleyen günlerde Şair Nedim Sokağı’na parke döşeneceği de kaydedildi.




Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyeye bağlı bölgelerde asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, yapılan çalışmalar sonucu yollarda var olan sıkıntıların büyük bir oranda çözüleceğini söyledi.


 

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