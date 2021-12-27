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Girne, büyük bir yeşil alana kavuşacak

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nin rekreasyon, spor ve yürüyüş parkuru için çalışmalara başladığını açıkladı

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Girne, büyük bir yeşil alana kavuşacak
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Girne'de eksikliği hissedilen yeşil alan için çalışmaların başladığını müjdeledi.
Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 
“Girne Belediyesinden 58,000 Metrekare Büyüklüğünde Yeşil Alan
Yıllardır bahsettiğimiz üzere Girne’de bulunan en büyük sorunlardan birisi büyük ölçekli yeşil alanlarımızın bulunmamasıdır. Bu konuyu çözmek üzere belediye başkanlık dönemimden itibaren yürüttüğümüz çalışmalarla kamuya ait yeşil alan nitelikli bazı parsellerin belediyemize devredildiğini mutlulukla açıklamak isterim.
İlk geniş ölçekli rekreasyon, spor ve yürüyüş parkuru çalışmamızı Batı Çevre yolunun güneyinde Orman Dairesi tarafından Belediyemize tahsis edilen 44 dönüm (58 bin metrekare) arazi içerisine yapmak için saha çalışmalarına başladık. Birinci etap yürüyüş parkurumuzu ve çevre düzenlemesini, bahar aylarında hizmete alacağız. Girne’nin Güney Doğusunda bulunan ve aynı kapsamdaki düzenlemede ise proje çalışmalarımız devam etmektedir.”
 
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