Girne bölgesini sağanak yağış vurdu

Girne bölgesi genelinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış Çatalköy Girne, Girne Alsancak Lapta Anayollarında ve Girne merkezde çeşitli noktalarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.Yollarda meydana gelen su biriktinleri nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, özellikle sağanak yağışın en fazla olduğu Çatalköy bölgesinde bazı olumsuzluklar yaşandı.Çatalköy'de bir demirci atölyesini su bastı, 2 araç yolda mahsur kaldı.