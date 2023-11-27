Girne Belediyesi, ağır vasıta trafiğine kısıtlama getirileceğini açıkladı

Girne Belediyesi, Semih Sancar Caddesi'nde 4 Aralık Pazartesi günü itibariyle ağır vasıtalar konusunda düzenleme yapılacağını duyurdu.

Yapılacak düzenlemeye göre doğu – batı istikameti seyir şeridi, 16.30-19.00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, tır, biş makinesi vb.) kapatılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 4 Aralık itibarıyla belirtilen saatlerde ağır vasıta sürücülerinin, Semih Sancar Caddesi doğu – batı istikametini kullanmalarının yasak olacağı, yasaya uymayan sürücülerin 18 bin 103 Türk Lirası ve 15 ceza puanı ceza alacakları kaydedildi.

