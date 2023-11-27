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Diyetisyenler Birliği kantinlerde satılan yiyeceklere dikkat çekti

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Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, okul kantinlerinde satılan bazı yiyeceklerin vitamin ve mineral açısından faydası olmadığını, kantinlerin sağlıklı gıdalar satması gerektiğini söyledi.

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Diyetisyenler Birliği kantinlerde satılan yiyeceklere dikkat çekti
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Birlik Başkanı Hidayet Ağören yaptığı yazılı açıklamada, okullarda sağlıklı yiyecekler sunulması ve kantinlerin denetlenmesi gerektiğini belirtti.
 
Okul çağı çocuklarının beslenme alışkanlıklarının oluşmasında kantinlerin büyük etkisinin olduğunu ifade eden Ağören, “Kantinlerde sağlıklı gıdalar çocukları cezbedecek şekilde sunulursa çocuklar da sağlıklı gıdaları daha çok tercih edeceklerdir ve sağlıksız besinlerden uzaklaşacaktır. Bunun yolu da kantinleri işleten bireylere, ailelere, çocuklara eğitim verilmesinden geçiyor. Hazır içecek ve gıdalar çocukların gelişimini olumsuz yönde etkiliyor ve barındırdıkları gıda katkı maddeleri ile çocuklarda gelişim bozukluklarına neden oluyor. Hazır içecekler, okul kantinlerinde satılan bisküvi, kraker, şeker, çikolata gibi gıdalar enerji gereksinimini sağlıyor ama vitamin ve mineral açısından hiçbir fayda sağlamıyor. Çocuklar  sadece boş enerji almış oluyor” dedi.
 
Bunu engellemek veya eğitim ve teşvikle çocukları bundan uzaklaştırmanın ailelerin, öğretmenlerin görevi olduğunu kaydeden Ağören, “Kantinlerin sağlıklı gıdalar satması bu durumun düzeltilmesinde ilk adım olmalıdır” dedi.
 
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