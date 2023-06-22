Girne Antik Liman esnaf ve mal sahipleri isyan bayrağını çekti

Girne Antik Liman esnaf ve mal sahipleri, restorasyonun tamamlanmasını ve gelir kayıplarının ödenmesini istedi



Girne Antik Liman esnaf ve mal sahipleri, Girne Antik Liman Restorasyonu ile ilgili basın açıklaması yaparak, duran restorasyon çalışmasının tamamlanarak limanın tekrar halka ve turiste açılmasını istedi. Esnaf ve mal sahipleri, projenin zamanında tamamlanmamasından dolayı uğradıkları zarar ve ziyanın sorumlusu olarak gördüğü Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na ihbarname de göndererek, 15 gün içinde, gecikme nedeniyle hasıl olan gelir kayıpları için ödeme yapmasını istedi ve aksi takdirde aleyhine yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Girne Antik Limanı’nda basın açıklaması yapan Liman esnafı ve mal sahipleri, Girne Antik Liman Altyapı, Çevre, Restorasyon Düzenlemesi ve Geliştirme Projesi’nin yarattığı mağduriyetlerden bahsederek, projenin taahhüt edilen tarihte tamamlanmamış ve şu an durmuş olmasının çok daha ciddi mağduriyetler doğuracağı uyarısında bulundu.

Girne Antik Liman esnaf ve mal sahipleri adına Reşat Günhan tarafından okunan ortak açıklamada, Eylül 2022’de Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Girne Antik Liman Restorasyonu ile ilgili ihaleye çıktığı ve bu projenin süresini 28 Kasım 2022 ile 30 Nisan 2023 olarak belirlediği hatırlatıldı.

Proje kapsamında altyapı, kanalizasyon, elektrik kablolarının yer altına geçirilmesi, limanda yol zeminin değiştirilmesi, yol aydınlatma, binaların yüzeylerinin restorasyonu ve çarpık yapıların kaldırılmasının bulunduğunun belirtildiği açıklamada, “Anladığımız kadarı ile projenin imar resmi onay süreçleri veya Planlama Onay süreçleri de tamamlanmadan ihaleye çıkılmış ve Planlama Onayı olup olmadığı ile alakalı sorularımıza halen net bir yanıt alabilmiş değiliz” denildi.

“Şu ana kadar yapılmış altyapı çalışmaları ve zemine uygulanmış olan malzemenin devamının acil olarak en iyi şekilde bitirilmesi gerektiğine inanmaktayız”

Antik Liman esnafının aylardır gelir elde edemediğinin ve iflasa sürüklendiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Girne Liman esnafına bu süreç ile ilgili sadece sözel bilgiler verilmiş ve sürece girilmiştir. Liman Kasım sonu itibarı ile halka kapatılmış ve esnaf bu süreç ile birlikte iş yapamaz ve bekler duruma geçmek durumunda kalmıştır. Esnafın buradan beklentisi yarım yüzyıldır yapılması gereken, ancak bir türlü yapılmamış olan bu alt yapının düzeltilmesi ve limanın çok daha iyi bir düzeyde tekrar halka ve turiste açılması, Girne Kentinin ve hatta tüm adanın bu çok özel mekanın tekrar işlevine kavuşmasıydı. Ancak bu süreç mayıstan hazirana ve şimdi de geleceği meçhul bir zamana uzamakta. Bunun başlıca nedeni ise Liman için proje sahibi olan Turizm Bakanlığının ve Eski Eserlerin uygun görüp de uygulamaya başladığı zeminin sosyal medyada tepki görmesi ile Bakanlığın bu çalışmayı durdurmasıdır.

İşin durdurulması ile Turizm ve Çevre Bakanlığının altında Eski Eserlere bağlı bir organ olan Anıtlar Yüksek Kurulunun daha dün aldığı bir kararla, projeden hali hazırda uygulanmaya başlayan zeminin (beton ve kumyalı taşı) sökülüp yerine farklı bir malzemenin (stonite) ki bu malzemenin başka kamusal hiçbir yerde uygulanmamış olması ve bazı bilirkişilerin de bu malzemenin bu zeminde çok uygun olmayacağını söylemesi de endişe vericidir.

Bizler esnaf ve mal sahipleri olarak, bu projenin başından beri bu tür detaylar ile ilgili bilgilendirilmemiştik. Ancak şu ana kadar yapılmış altyapı çalışmaları ve zemine uygulanmış olan malzemenin devamının acil olarak en iyi şekilde bitirilmesi gerektiğine inanmaktayız. Uygulanmış olan beton ve kumyalı taşı malzemenin alt yapıya uygun olarak uygulanmış olması, tamiratların ve yer ışıklandırmalarının da göz önüne alınmış olarak tasarlandığı da bilgilerimize getirilmiştir. Zeminin çocuk arabalarına ve engelli vatandaşlarımıza uygun olması buranın birincil ihtiyaçları arasındadır. Bu aşamada yer döşemesinin daha önce herhangi bir kamusal alanda uygulanmamış bir malzeme ile değiştirilmek istenmesi zaten bitmesi çok gecikmiş bu projenin çok daha ciddi mağduriyetler doğuracağı da kesindir.”

“ İlgili mercilere sağduyulu davranmaları gerektiğini hatırlatırız”

Esnaf ve mal sahiplerinin 6 aydan uzun süredir ekonomik olarak ciddi mağduriyetler yaşadığının yinelendiği açıklamada, olası farklı bir zemin düzenlemenin daha sonra ek finansmanla yapılabileceği kaydedildi ve turizm sezonunun açıldığı hatırlatılarak ekonomik kayıpların yalnızca esnaf ve Girne halkını değil tümü ülkeyi etkilediği belirtildi. Açıklamada, ekonomik kayıpların bir an önce iyileştirilmesi için Bakanlık ve Bakanlar Kurulunu göreve de çağrıldı.

Açıklamada, “Esnaf ve mal sahipleri olarak Girne Kentinin en özel yeri ve Kıbrıs genelinde turizmin merkezi olan Antik Girne Limanı’nı yıllardır en yakından yaşayan ve onu tanıyanlar olarak tüm ilgili mercilere sağduyulu davranmalarını ve bu gecikmelerin yalnızca bizlere değil hem Girne kentine hem de turizme ne kadar zarar vermekte olduğunu bir kez daha hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.

“Avukatımız aracılığıyla liman esnafları ve mal sahipleri olarak bir ihbarda bulunduk”

Sorulan bir soru üzerine, zeminin değişmesi söz konusu olmadan da projenin 2 ay geciktiğini belirten Reşat Günhan, proje mevcut şekliyse devam ederse eylül ayında, zeminin değişimi yapılırsa ise 2024 yılının Ocak – Şubat aylarında bitebileceği yanıtını verdi.

Ekonomik kayıpların giderilmesi için beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine ise Günhan, “Avukatımız aracılığıyla liman esnafları ve mal sahipleri olarak bir ihbarda bulunduk. Bunun göze alınmasını istiyoruz. Çünkü 2 yılda pandemiyi atlattık, sonra 6 ay açık kaldık, sonrasında ise bu projeyle alakalı tekrar kapatıldık. Bu proje doğru nizamda gitmediği için mağduriyetimiz daha da çoğaldı. Burada 18 tane işletme var. Bu 18 işletmenin 18 mal sahibi var. Herkesin yükümlü olduğu, ödemesi gereken borçları var. Bunların tazmin edilmesini istiyoruz” dedi.

İhbarname…

Girne Antik Liman esnaf ve mal sahipleri, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na gönderilen ihbarnameyi de paylaştı. 19 Haziran 2023 tarihli ihbarnamede, Girne Antik Liman Altyapı, Çevre, Restorasyon Düzenlemesi ve Geliştirme Projesi süresince Girne Antik Liman esnaf ve mal sahiplerinin iş yapması ve kazanç sağlamasının mümkün olmadığı belirtilerek, bunun mesulü olarak proje gösterildi.

Verilen teşvik, katkı ve kredi taahhütlerinin de yerine getirilmediğinin kaydedildiği ihbarnamede, projenin turizm sezonunda tamamlanmamış olmasının Bakanlığın "ihmal ve kusurundan" kaynaklandığı ifade edildi ve 15 gün içinde gecikme nedeniyle hasıl olan gelir kayıpları için ödeme yapması istendi.