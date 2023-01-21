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GİAD'ın yeni başkanı Gavani...

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GİAD'ın yeni başkanı Gavani...
Genç İşadamları Derneği’nin (GİAD) dün yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Orhan Gavani başkanlığa seçildi.
GİAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yer alan toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel , Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu konuk  olarak katıldı.
Başkanlık görevini Gavani’ye devreden Muhit İnce, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, STK’ların demokratik sürecin çok önemli bir parçası olduğunu kaydetti.
Geride bıraktıkları dönemde her kesimi kucaklayan, katma değer projelere odaklandıklarını, bunların başında GİKAD ve MEB ortaklığında KKTC’nin Çocuk Girişimcileri Projesini ve yurt dışı temaslarındaki etkinliklerini örnek olarak gösterdi.
Yeni Başkan Gavani de konuşmasında GİAD’ın KKTC için anlam ve önemini anlatarak yeni yönetimin genç iş insanlarının sesi olmaya devam edeceğini kaydetti.
Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri şunlar:
“Orhan Gavani (Başkan), Gizem Menteş Muhtaroğlu (Asbaşkan), Volkan Tunalı (Asbaşkan),Yusuf Tekinay (Genel Sekreter), Derin Yeşilada (Sayman), Kemal Üresin (Dış ilişkiler Sorumlusu), Arda Kalfaoğlu (Üye İlişkileri Sorumlusu), Burak Doğan (Yönetim Kurulu Üyesi), Çetin Çağıner (Yedek Üye), Çağın Perçinci (Yedek Üye)”
Dernek Meclisi  ise Arda Karaderi, Arda Tüccar, Berna Hacıali, Ceren Ahmet Köse, Gökhan Gökçe, Hasan Ersözlü, Luna Özbek, Mehmet Özkadılar, Oğulcan Vuruşan, Özge Yazıcı, Süleyman Edip, Taner Adaş’tan oluştu.
 
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