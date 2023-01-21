Girne Köy ve Mahalle Meclis Toplantıları’nın ilki gerçekleşti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediye Meclis Üyeleri, idari kadro ve bölüm amirlerinin yer aldığı toplantıya, Bellapais Muhtarı ve bölge halkı katıldı.

Toplantıda, halkı dinleyen Girne Belediye yönetimi, aktarılan sorunlarla ilgili gerekli notları alırken, bölge ile ilgili atılması planlanan adımlar da ortaya kondu.

Girne Belediyesi’nin ilkini tamamladığı Girne Köy ve Mahalle Meclis Toplantılarının ikincisi Ozanköy’de gerçekleştirilecek.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un seçim öncesinde verdiği sözler arasında yer alan ve Girne’de bulunan tüm bölgelerde gerçekleştirilmesi planlanan Girne Köy ve Mahalle Meclis Toplantıları, bölge halkının sorunlarını ve taleplerini ortaya koyabileceği ve bu konuda çözümlerin üretilmesinin hedeflendiği halk toplantıları olarak hayat buluyor.

Bellapais bölgesinde ilki gerçekleştirilen Girne Köy ve Mahalle Meclis Toplantısına gösterilen ilginin bu denli yüksek olmasının, sorunların çözümünde halkın da ne kadar istekli olduğunun kanıtı olduğunu vurgulayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, gösterilen destekle sorunların üstesinden gelineceğine olan inancının daha da arttığını kaydetti. Şenkul, toplantının halkı dinlemek ve sorunların çözümüne halkı da ortak etmek amacını taşıdığını kaydetti.

