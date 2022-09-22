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“Gerekli adımları atacağız”

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Çalışma Bakanı Taçoy, hademelerin sorunları konusunda gerekli adımları atacaklarını belirtti

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“Gerekli adımları atacağız”
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile hademelerin sorunlarını görüştü.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Taçoy, Serdaroğlu ve beraberindeki heyetle görüşmesinde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da hazır bulundu.
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, okullarda taşeron firma üstünden istihdam edilen Kamu-İş’te örgütlü hademelerin yaşadığı sıkıntıları aktardı. Hademelerin “tehdit ve mobbing"e maruz kaldığını savunan Serdaroğlu, bu konuda bir adım atılmaması halinde çalışma barışının bozulacağını kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Hasan Taçoy da, konuyu sendikayla istişare içinde ele alacaklarını belirtti. Taçoy “İlgili bakan ile konuyu görüşeceğiz. KKTC genelinde de çalışma barışı adına neler yapılabileceğini değerlendireceğiz, gerekli adımları atacağız” dedi.
 
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