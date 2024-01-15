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Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
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Gençlik Dairesi ve İzcilik Federasyonu Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi

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Gençlik Dairesi ve İzcilik Federasyonu Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
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Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi, Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a, ölüm yıldönümleri sebebi ile kabirleri başında anma töreni düzenledi.
Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre törenlere, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce ve izciler katıldı.
Açıklamaya göre Gençlik Dairesi Müdürlüğü bünyesi altında kurulan Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu izcileri, liderlerin kabirlerine meşalelerle saygı yürüyüşü de gerçekleştirirken, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özasaygın mozolelere çelenk bıraktı.  İzcilerin okuduğu şiirlerle devam eden anma törenleri, Gençlik Dairesi Müdürünün konuşmasıyla son buldu.
Özsaygın, konuşmasında Kıbrıs Türk toplumunun sembolü olan liderlerin hayatlarını toplumuna adadıklarını belirtti, büyük bir mücadele vererek cumhuriyeti kurduklarını ifade etti.
Zor kısmı liderlerin başardığını belirten Özsaygın, “Bize düşen görev ise kurulan Cumhuriyeti koruyarak Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde dünyada tanınan bir ülke yolunda ilerleyişimizi yılmadan sürdürmek” dedi.
 
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