Gençlere aşı tavsiyesi

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, gençlere önemsemez tavırdan vazgeçerek aşı olma önerisinde bulundu

Sporcu bir kimliğe sahip olan, bu yönünün yanında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na dahil olan Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, yoğun vaka artışı yaşanan bu dönemde sportif faaliyetlerin durumu konusunda açıklamalarda bulunarak önemli tavsiyelerde bulundu.

PCR’ın her şekilde şart olduğunu, bunun kesin bir gerçek olarak durduğunu belirten Uçaner, aşıya teşviğin önemine işaret etti.

Aşılanmış kişilerin hastanede tedavi ve yoğun bakıma girme oranının çok düştüğünü, yüz binlerce kişinin aşılandığını ve kalıcı bir etki görülmediğini belirten Uçaner, aşı olma konusunda 1 ay öncesine göre bir düşüş olduğunu, 1 ay önce aşı randevusu almak için arandıkları durumdan aşı olmaları için insanları arayan bir noktaya geldiklerini dile getirdi.

Bütün dünyanın aşı üzerine çalıştığını, randevusuz aşılamanın başladığını anımsatan Uçaner, gençlere önemsemez tavırdan vazgeçerek aşı olma önerisinde bulundu.

Sağlıklı hastalığı olmayan aktif insanların hangi aşı olursa olsun yapmaları tavsiyesinde de bulunan Uçaner, aşıların koruyuculuğunun çok yüksek olduğunun, varyantların çıktığı bir dönemde aşının çok önem taşıdığının altını çizdi.

Erol Uçaner, spor yapan bireylerin bu hastalığı çok daha rahat atlattığını, bunun bilimsel olarak ispatlandığını, spor yapanların bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğunu, bunun örneklerini de gördüklerini belirterek, spor yapmanın önemine işaret etti.



