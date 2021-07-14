Pandemin en ciddi dönemine giriyoruz

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ: “İnsanlarımız çok daha duyarsız davranmaya başladı. Aşılarımızı yapalım. Artık son tura girdik, bu son turda kayıplarımız ve acılarımız olmasın”



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, dün sabah katıldığı bir televizyon programında hem devletin denetlemeleri artırması konusuna değindi, hem de Covid-19 virüsünü tespit edebilmek için Lamp yönetiminin de uygulanması gerektiği konusuna dikkat çekti.

Öncelikle, devletin denetimlerini artırması gerektiğinin altını çizen Dr. Aşardağ, kuralları koymanın kolay olduğunu ancak konulan kuralları denetlemenin daha önemli olduğuna vurgu yaptı.

Aşardağ, PCR yapılan merkezlerin de denetlenmesi gerektiğinden bahsederek, “Tek kitle çalışıp sonuç almak nerede, tek kitle 8-10 örneğin testinin yapılması nerede? Yapılan testlerde Dünya’yı baz aldığımızda ilk üç sıradayız. Bu kitler devlet tarafından, testlerin yapıldığı merkezlere ücretsiz verildiği için, bu havuzlama yöntemi uygulanmamalıdır” dedi.

“Artık son dönemece giriyoruz” ifadesini kullanan Aşardağ, ne kadar sağlıklı olarak bu dönemi geçirirsek, toplum için o kadar iyi olacağını söyledi.

Aşardağ, amacın kimseyi sıkıntıya sokmak değil, süreci sağlıklı yönetmek olduğunu dile getirerek, mevcut sistemin, özellikle yeni mutant virüslerin saptanmasını daha da zorlaştıracağını ve şu anda pandeminin en ciddi dönemine girmek üzere olduğumuza değindi.

“İnsanlarımız çok daha duyarsız davranmaya başlamıştır. İyi getirdiğimiz bir sürecin sonunda, yapılan hatalardan dolayı üzülmemeliyiz. Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

Dr. Aşardağ, Lamp yöntemi ile testlerin yapılmasının ciddi kolaylıklar sağlayabileceğinden söz ederek, bu yöntemin ne olduğunu anlattı:

“Bir anda bin kişiye lamp testleri yapabiliyorsunuz. Aletin büyüklüğüne göre bu testleri yapabiliyorsunuz. Günde 1 milyona kadar test yapılabiliyor. Bunu ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Yanı başımızda Türkiye ile bu konuda temasa geçilmelidir. Orada lamp yöntemi ile çalışmalar vardır. Hızlı ve kolay sonuç alınabilmesi için çok önemlidir bu.”

Öte yandan, kapalı mekanlarda, kalabalık ve havalandırılmamış ortamlarda, mümkün olduğu kadar bulunamamaya özen göstermemiz gerektiğini sözlerine ekleyen Aşardağ, “Sevdiklerimizi ve ailemizi koruyalım. Aşı sayısında ciddi ciddi sayıların artırılması gerekmektedir. Aşılarımızı yapalım. Artık son tura girdik, bu son turda kayıplarımız ve acılarımız olmasın” dedi.



