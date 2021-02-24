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Gençler, salgını takmıyor

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Lefkoşa’da Taksim Sahası’nın üzerinde onlarca genç güneşli havanın tadını çıkarmak için sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dip dibe vakit geçirdi. Ancak bölgeye 7 araçla gelen polis, gençleri toplayıp karakola götürdü

Gençler, salgını takmıyor
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Ülkede kısmen açılma kararı alınsa da pandemi devam ediyor ancak dışarda hayat salgın yokmuşçasına yaşanıyor.
Lefkoşa’da Taksim Sahası’nın üzerinde genç kesimin yoğunlukla gittiği bir cafenin önü dün adeta tıklım tıklımdı.


Yan yana cafe ve barlar var… Her ne kadar buralar sadece paket servis yapılıyor olsa da gençlerin bir araya gelmede gösterdiği duyarsızlık dikkat çekiyor.



Pandemi yokmuşcasına gençler dün arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak güneşli havanın tadını hisarın üzerinde çıkardı.


Ancak polisler bu kural ihlaline kayıtsız kalmadı. Bölgeye 7 polis aracıyla birden gelen polis ekipleri, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan öğrencileri topladı, polis araçlarına bindirip ifade almak üzere karakola götürdü.

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