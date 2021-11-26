“Gelirinin yüzde 85’ini memura veren tek ülkeyiz

Başbakan Sucuoğlu, “Bizim memleket 1975’ten bu yana memur devletidir. Gelirinin yüzde 85’ini memura ve emekliye veren tek ülkedir. Bu yüzden hayır etmiyoruz” şeklinde konuştu





Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası TV'de programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel sektörün bitmiş durumda olduğuna işaret eden Sucuoğlu, “Kapanma lüksümüz yok. Bunun için de gereğini yapmamız lazım” dedi. Aşı konusunda hayal kırıklığı yaşandığını belirten Sucuoğlu, aşılanmada istenilen noktaya gelinemediğini söyledi.

Ekmeğe zam konusuyla ilgili de konuşan Sucuoğlu, kendi fırınları olan marketlerin 2.80’e ekmeği verdiğini ifade ederek, "4 TL’yi uygulayan marketler, 2,80’e diğer marketlerden alıp satanlardır" dedi. Temel tüketim maddelerinde KDV’nin 0 olduğunu belirten Sucuoğlu, lüks tüketim ürünlerinde ise bir artış olması için çalıma başlattıklarını söyledi.

Ülkeye yönelik eleştiriler de yapan Sucuoğlu, “Bizim memleket 1975’ten bu yana memur devletidir. Gelirinin yüzde 85’ini memura ve emekliye veren tek ülkedir bu yüzden hayır etmiyoruz” şeklinde konuştu. Seçimden sonra projelere başlanacağını kaydeden Sucuoğlu, “KKTC’yi kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak hedefimdir. Seçilme gailesi olmadan bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.

