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HP Genel Başkanı Özersay: “Ülkeyi zor günler bekliyor”

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HP Genel Başkanı Özersay: “Ülkeyi zor günler bekliyor”
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, parti olarak bütçenin seçimden önce geçirilmesi konusundaki ısrarlarının sonuç verdiğini ve söz verdikleri gibi nisap desteği de vererek bütçenin geçirilmesini sağladıklarını belirtti. 
Özersay, sosyal medya hesabından da paylaştığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 
“Sabaha doğru 02:00 sularında Meclis toplantısını tamamladık. Muhalefetin seçimden önce bütçenin hazırlanması ve seçim ertesinde yeni kurulacak hükümetin gecikmeden mali kararlar alıp ülkeyi yönetmesi yönündeki talebi ve ısrarı sonucunda 2018’deki hata tekrar edilmedi. Bütçe olmadan bir seçime gidilmesin ve ülke mevcut döviz krizine ilave bir mali kriz daha yaşamasın diye zaman zaman Halkın Partisi olarak Meclis’te sözümüzü tutarak bütçe için nisap desteği de verdik. 
Türk Lirası’ndaki ve alım gücümüzdeki erimeye ve dolayısıyla da bütçedeki erimeye rağmen yapıcı muhalefet anlayışıyla katkı koymak gerekirdi. Bugünün yarını da var. Ülkemizi ekonomik açıdan zor günler bekliyor ama çok daha kötü günleri de gördük, seçimler ertesinde zor da olsa bu krizden toplumsal dayanışma ile çıkmayı başarmak zorundayız, başaracağız.”
 
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