Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL

Lefkoşa’da Ghetto Kafe’nin işletmecisi Nevzat Hami, 10 maddede esnafın durumunu anlattı: “Şubat ayı toplam gelir; 6 bin 500 TL, toplam gider 182 bin TL”





Lefkoşa’da bulunan Ghetto Kafe’nin işletmecisi Nevzat Hami sosyal medyadan yaptığı paylaşımda esnafın durumunu anlatarak devletin küçük esnaftan kan aldığını söyledi. Hami, “Çalışanların yüzüne utancımızdan bakamıyoruz” dedi.

Nevzat Hami’nin paylaşımı şöyle:

Esnafın ne durumda olduğunu mu merak ettiniz? Yoo etmediniz ama, ben yine de söyleyeyim

10 maddede esnafın durumu:

1- 13 çalışanımızın da sigorta ve ihtiyatlarını eksiksiz yatırdık.

2- Gel al veya paket servisi ile günde 300-500 TL kazanıyoruz (Ayda 8000-9000 TL arası)

3- Çalışanlarımız yüzümüze acaba bu ay maaş alabilecekler mi bakışı atıyor, biz de onların yüzüne utancımızdan bakamıyoruz

3- Elektrik 12000 TL, ödeyemedik

4- Gaz 8000 TL, ödeyemedik

5- Su 2000 TL, ödeyemedik

6-Tüccarlarlarla her gün telefonda çekleri ne olacak müzakereleri devam ediyor (Tüccarlara ödenememiş toplam 143 000 TL borcumuz var)

7- Kirayı ev sahibimiz sağolsun henüz sormadı (2 ay gerideyiz)

8- Her hafta PCR’larımızı yapıyoruz.

9- Aşı olup olamayacağımız henüz belli bile değil

10- Şubat Ayı toplam gelir 6500tl, toplam gider 182 000 TL

Esnaf kan ağlamıyor, esnafın ….nden devlet eliyle kan alınıyor!

