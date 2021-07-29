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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'ndan yeni kararlar

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'ndan yeni kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları açıklandı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları şöyle

- İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler,  31.08.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir.  Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.

-Son doz aşısını yapan kişiler, son doz tarihinden 14 gün sonra aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

-Bar ve clubların alan büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir. Aşısız kişi alınmayacaktır.

- Toplu yapılacak dans, tören, müzik, konser vb gösterileri açık alanlarının büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.

-Düğün alanların büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.

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