GDO ile mücadelede YDÜ'nün tasarladığı GDO Analiz Kiti kullanılacak

Yakın Doğu Üniversitesi’de DESAM Araştırma Enstitüsü, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Hekimliği Fakültesi iş birliği ile ARGE ve tasarım süreçleri tamamlanan GDO Analiz Kiti, ilk etapta KKTC’ye gelen sebze tohumlarının analizinde kullanılacak

Gıda güvenliği ve halk sağlığının en önemli konularından biri olan genetiği değiştirilmiş ürünlerin (GDO) kullanımının denetlenmesi ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi önemli bir iş birliğine imza attı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, GDO ile mücadelde, Yakın Doğu Üniversitesi’de DESAM Araştırma Enstitüsü, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Hekimliği Fakültesi iş birliği ile ARGE ve tasarım süreçleri tamamlanan GDO Analiz Kiti’ni kullanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile duyurulan iş birliği ile gıda tohumları, gıda ürünleri ve yemlerde ülkeye girişi yasak olan GDO’lu ürünlerin tespiti ve denetiminin daha etkili bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Beyza Ulusoy ile Yakın Doğu Üniversitesi Kit Üretim Laboratuvarı sorumlularından Dr. Gülten Tuncel ve Dr. Gökçe Akan’ın katıldığı basın toplantısında konuyla ilgili önemli açıklamalar yapıldı.



Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “ARGE ve tasarım süreçlerini tamamladığımız GDO Analiz Kiti toplum sağlığı açısından ülkemiz için çok önemli kazanımlar sağlayacak.”

Özellikle pandemi döneminde hız verdikleri sağlık araştırmaları ve başta COVID-19 PCR Tanı ve Varyant Analiz kiti olmak üzere geliştirerek kullanıma sundukları ürünlerle Yakın Doğu Üniversitesi’de önemli bir tecrübe ve birikim oluştuğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Edindiğimiz bu birikim, farklı alanlarda, ülkemiz ve toplumumuz için geliştirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız yeni projelere de kaynaklık ediyor” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Başta COVID-19 PCR Laboratuvarı, Kit Üretim Laboratuvarı, Genom Analiz Laboratuvarı olmak üzere sahip olduğumuz yüksek teknolojiye dayalı olanaklar ve bu laboratuvarlarda çalışan, alanlarında son derece yetkin kadrolarımızla araştırıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz. Son olarak ARGE ve tasarım süreçlerini tamamladığımız GDO Analiz Kiti de toplum sağlığı açısından ülkemiz için çok önemli kazanımlar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile pek çok alanda geçmişten gelen çok güçlü işbirlikleri kurduklarını vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ülkemize giren gıda ürünleri, tohumlar ve yemlerde GDO Analizlerinin yapılması da bu iş birliklerinin çok önemli bir parçası” açıklamasını yaptı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “GDO ile mücadelede kararlı yaklaşımları için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve bakanlığımızın değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği GDO Analiz Kiti ile bu analizleri ülkemizde yapabilecek olmak büyük bir aşamadır.”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmaları ve geliştirdikleri kitleri yakından takip ettiklerini söyleyen Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, “Özellikle gıda güvenliği, bakanlığımız, ülkemiz ve insanımız için büyük bir önem arz ediyor. GDO da gıda güvenliği açısından en önemli konulardan biridir” dedi.

Mevcut yasalar içerisinde GDO kullanımı ile ilgili pek çok atıf bulunduğunu söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, “GDO’lu tohumların ve bu tohumlardan elde edilen ürünlerin KKTC’ye girişi kesinlikle yasaktır. Bu nedenle tohum ithalatlarında ürünlerin sertifikalarının yanı sıra GDO’suz olduklarını gösteren bir rapor da istiyoruz. Aynı şekilde ülkeye giren yemler için de aynı süreci işletiyoruz. Ancak gerekli denetimleri ve kontrolleri yapabilmek için bu ürünlerden alınan örneklerin ülkemizde analiz edilebilmesi hayati önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği GDO Analiz Kiti ile bu analizleri ülkemizde yapabilecek olmak büyük bir aşamadır” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Özge Özden: “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’mızla birlikte GDO ile mücadelede iş birliği içerisinde yürüteceğimiz bu proje fakültemizin öncelikli hedefleri ile birebir örtüşüyor.”

Bir yıl önce kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümleri ile eğitim verdiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, “Fakültemizin öncelikleri arasında kırsal tarım, yerel tarım, yerel tohumların değerlendirilmesi, gıda sağlığı, permakültür, iyi tarım uygulamaları gibi alanlar öne çıkıyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’mızla birlikte GDO ile mücadelede iş birliği içerisinde yürüteceğimiz bu proje fakültemizin öncelikli hedefleri ile birebir örtüşüyor” değerlendirmesini yaptı.

GDO analizlerinin ilk etapta sebze tohumlarıyla başlayacağını söyleyen Prof. Dr. Özge Özden, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirecekleri toplantılar sonucunda GDO analizlerinde hangi ürünlere öncelik verileceğinin belirleneceğini söyledi. GDO Analizlerinin Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren DESAM Araştırma Enstitüsü Laboratuvarlarında gerçekleştirileceğini söyleyen Prof. Dr. Özden, “Sonuçları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığımızla birlikte şeffaf bir şekilde kamuoyu ile de paylaşacağız” dedi.

Doç. Dr. Beyza Ulusoy: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği GDO Analiz Kiti, halk sağlığı açısından KKTC’de önemli bir dönüm noktası olacak.”

Fakülte bünyesinde özellikle hayvansal gıdalarda gıda hijyeni, gıda güvenliği ve gıda teknolojisi alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Beyza Ulusoy, “Son yıllarda oldukça yaygınlaşan genetiği değiştirilmiş ürünler (GDO) konusunda tüketiciler oldukça endişeli ve tepkili. Gıda güvenliği ve halk sağlığı GDO’nun kullanımı çok iyi denetlenmeli ve regüle edilmeli. Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği GDO Analiz Kiti, halk sağlığı açısından KKTC’de önemli bir dönüm noktası olacak” değerlendirmesini yaptı. GDO’lu ürünlerin pek çok üründe hammadde olarak da kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Beyza Ulusoy, “Salam sosis gibi pek çok et ürününde soya katkısı kullanıldığı için sadece bitkisel ürünlerde değil hayvansal ürünlerde de GDO tedirginliği mevcut” ifadesini kullandı.

Dr. Gülten Tuncel: “GDO Analiz Kiti’nin ARGE ve tasarım süreçlerinin tamamlandık.”

Özellikle COVID-19 sürecinde, başta PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti olmak üzere geliştirdikleri pek çok proje ve ürünle önemli bir tecrübe ve birikim kazandıklarını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Kit Üretim Laboratuvarı sorumlularından Dr. Gülten Tuncel, “Geliştirdiğimiz GDO Analiz Kiti ile hedefimiz; tüm gıda ürünleri, yem ve tohumlarda yapılan genetik değişimlerin tespitini yapmak” ifadesini kullandı. GDO Analiz Kiti’nin ARGE ve tasarım süreçlerinin tamamlandığını söyleyen Dr. Tuncel, “Optimizasyon sürecini de kısa süre içerisinde tamamlayarak kiti kullanıma hazır hale getireceğiz” dedi.