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Gaziveren ile Çamlıköy Direnişi şehitleri törenlerle anılacak

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi sırasında şehit düşenler için 19 Mart Salı günü anma töreni düzenlenecek.

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Gaziveren ile Çamlıköy Direnişi şehitleri törenlerle anılacak
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Gaziveren Şehitler Anıtı önündeki tören saat 09.00’da anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.
Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak ve şiirler okunacak. Tören, dua okunmasıyla sona erecek.
-Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde de tören yapılacak
Çamlıköy’deki tören Şehit Emin İzzet Büstü önünde saat 10.00’da başlayacak.
Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.
Çamlıköy’deki tören, dua okunmasıyla sona erecek.
Gaziveren, Çamlıköy ve Lefke camilerinde 19 Mart Salı günü öğle namazından sonra aziz şehitlerin ruhuna mevlit okutulacak.

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