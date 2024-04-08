Gazimağusa’da aydınlatma altyapısını genişletme çalışmaları yapılıyor

Gazimağusa Belediyesi, “daha aydınlık bir Mağusa” hedefi ile çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ekiplerin, devlet kurumlarıyla yaptığı iş birliği ile gerek ana yollar gerekse kavşaklarda devam eden çalışmalara ek olarak iş insanlarının desteğiyle hiç altyapısı ve aydınlatma direği olmayan yollara da çözümler getiriliyor.Bu çerçevede Gazimağusa Devlet Hastanesi ile Tuzla (karting yolu) arasındaki güzergahta tamamen yeni aydınlatma altyapısı kurulması için önce kazı işlemi ardından da kablo döşemesi yapan Belediye ekipleri, ileriki günlerde de direkleri dikerek yeni aydınlatma armatürlerini hazır hale getirecek.Aydınlatma konusunda hem kurumlar arası koordinasyonu sağlayan hem çalışmaları yerinde takip eden Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Aranır, daha aydınlık Mağusa hedefiyle kent genelinde tamirat çalışmalarına devam ettiklerini, hiç aydınlatma olmayan noktalara da çözümler bulmak için çalıştıklarını kaydetti.Aranır, 700 metrelik güzergahta kazı ve kablo döşeme işlemlerinin ardından toplamda 19 adet 9 metrelik galvaniz direğin dikileceğini ve led armatürle bu güzergahın aydınlatılacağını ifade etti.