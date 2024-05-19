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Gazimağusa'da bir saatte 1 ton çöp toplandı

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Mağusa Gençlik Birliği ve İskele Gençlik Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen Glapsides ayağına 15 ekip katıldı, ekipler bir saatte toplamda 917 kilo cam, plastik, metal ve kağıt çöp topladı

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Gazimağusa'da bir saatte 1 ton çöp toplandı
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Gazimağusa, Glapsides plajında dün düzenlenen çöp toplama yarışında bir saatte yaklaşık  1 ton çöp toplandı.
Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi ile Gençlik Federasyonu ortak etkinliği  olan Çöp Toplama Maratonu Girne ve Lefkoşa’da da yapılmıştı. Yarışma Güzelyurt ve Lefke’de de düzenlenecek.
Mağusa Gençlik Birliği ve İskele Gençlik Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen Glapsides ayağına 15 ekip katıldı, ekipler bir saatte toplamda 917 kilo cam, plastik, metal ve kağıt çöp topladı. Yarışmalarda çöpler cinsine göre ayrı ayrı toplanıyor.

Yarışmayı İsveç dilinde, koşu ve çöp toplama anlamı taşıyan Plogging isimli ekip kazandı. Plogging bir saatte 184 kilo çöp topladı. İkinci ise Temiz Ada B ekibi oldu.
Glapsides ayağındaki yarışmada, üç yarışta toplamda en çok çöp toplayan da belirlendi.
Yarışın başlama kısmına Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.
-Ataoğlu
Ataoğlu yarış başlamadan yaptığı konuşmada, gençlerle örnek bir falliyet ortaya koymaya, çevreye olan duyarlılığı arttırmaya çalıştıklarını ifade etti.
Yarışmaya orta ve lise öğrencileri, yabancılar ve  derneklerden katılım olduğunu belirten Ataoğlu, “Temiz Ada”ya sürekli  olarak yaptıkları temizlik çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ataoğlu, “Umarım bu davranışlar örnek olur, tüm halkımız aynı duyarlılığı gösterir” dedi. Ataoğlu ayrıca Gençlik Federasyonu’na da teşekkür etti.
-Özbilgehan
Gençlik Federasyonu Geçici Başkanı Mustafa Özbilgehan ise, amaçlarının çöp geri dönüşümün önemini ve gençlerin bir araya gelerek neler ortaya çıkarabileceğini göstermek olduğunu söyledi.
Özbilgehan, “Farkındalık yaratabilirsek çok mutlu olacağız” dedi.
 
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