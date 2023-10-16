Gazimağusa Belediyesi atıl durumdaki araçlarını tamir ettiriyor

Gazimağusa Belediyesi, yeni çöp toplama kamyonu ve dozer alarak araç filosunu genişletirken, uzun süredir atıl durumdaki bazı araçlarını da tamir ettirerek yeniden hizmet verebilecek duruma getiriyor.Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, atıl durumdaki Tisan marka süpürge aracı, çöp konteyneri yıkama aracı, pres makinesi, lift aracı, Kia marka salon araç, Suzuki Escudo marka salon aracın tamiratı yapılarak yeniden hizmet verecek duruma getirildi. Gazimağusa Belediyesine ait garajda büyük bir kısmı belediye çalışanları tarafından yapılan tamirat çalışmaları devam ederken, 2 adet kamyon aracın tamir edilmesi için de parça bekleniyor.