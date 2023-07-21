“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde

1974 Barış Harekatı’nda aktif görev alan, hava hücum harekatında havadan keşif faaliyetlerinde bulunan ve harekatta yaralanan Mehmetçik ve mücahitleri taşıyan “Gazi” helikopteri, Çıkarma Plajı’nda anıt geminin yanına yerleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Mutlu Barış Harekatı’nın izleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki şehitlik, anıt ve müzelerde ziyaretçileriyle buluşuyor…Yavuz Çıkarma Plajı’nın hemen yanı başında, Barış Harekatı’nın hatırasını ve milli bilinci canlı tutmak amacıyla 20 Temmuz 2021’de hizmete açılan Anıt Gemi’nin hemen yakınına 1974 yılında Türkiye’den Ada’ya gelen askeri helikopter, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi iş birliği ile görücüye çıktı.20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Mutlu Barış Harekâtı’nda yer alan ve hizmet dışına çıkan "Gazi" isimli helikopter Yavuz Çıkarma Plajı’nda anıt geminin yanında sergiye açıldı.Bu çerçevede tören yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Havacılık Birlik Komutanı Kara Pilot Yarbay Rıza Olgun konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cengiz Topel Anıtı, Anıt Gemi ve şimdi de kara havacılığın bir gereği olarak Kıbrıs Barış Harekatı’na 72 helikopterle birlikte katılarak, büyük hizmetler veren helikopterin sergilenmeye başladığını dile getiren Tatar, bu anıtların önemine vurgu yaptı.Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla Kıbrıs’a barış geldiğini, bu barışın hem Türklere, hem Rumlara geldiğini söyleyerek, “Kıbrıs Barış Harekatıyla olmasaydı bu ülkedeki çatışmalar devam edecekti, istikrar oluşmayacaktı” dedi.Havacılık Birlik Komutanı Kara Pilot Yarbay Rıza Olgun da, anıt helikopter açılışında yaptığı konuşmada, ‘İstikbal göklerdedir’ diyerek Türk milletine gelecek için ışık tutan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde havacılık ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kara havacılıkta görevini tamamlayan helikopterin yerini çağın gereklerine uygun yeni ve modern helikopterlere bıraktığını söyledi.“Barışın temsili olarak huzurlarınızdaki yerini almıştır” diyen Olgun, ordunun 20. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ordunun deniz, hava harekatı amfibi hava indirme hava hücum harekatlarını aynı anda sevk ve idare edildiği mutlu barış harekatını icra ederek dünya harp tarihinde emsali nadir görülen bir başarıya imza attığını belirtti.Olgun, Mutlu Barış Harekatı’nın o zamana dek benzeri görülmemiş şekilde 72 helikopter ile kütle halinde kara havacılığın harekata katılması ve tek zayiat dahi vermeden başarıyla harekatı icra etmesinin müşterek harekatlarda helikopterin önemini gösterdiğini söyledi. Olgun, helikopterin TSK envanterine 4 Aralık 1973’te katılan “Gazi“ helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca vatan savunmasında görev alan birçok pilot ve teknisyenin yetiştirilmesine katkı sağladığını belirtti.Rıza Olgun, Mutlu Barış Harekatı’nda aktif görev alan “Gazi” helikopterinin hava hücum harekatında havadan keşif faaliyetlerinde bulunduğunu ve harekatta yaralanan Mehmetçik ve mücahitleri taşıdığını kaydetti.Olgun, hizmet dışına çıkarıldığı 1 Kasım 2019’a kadar “Gazi” unvanıyla Türkiye’de terörle mücadele dahil, birçok operasyonda yer alan helikopterin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın teklifi üzerine Anıt Gemi’nin yanına konmak üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na tahsis edildiğini belirtti.Olgun, şöyle devam etti:“Gazi helikopteri, Mutlu Barış Harekatı’nda kanatlanarak Kıbrıs Türkü’nü kurtarmak için taşıdığı Mehmetçiğin ve mücahitlerin yatağı KKTC’de genç nesillerin kulaklarına bundan sonra kahramanlıkları fısıldayacaktır. Bugün Mehmetçik ve mücahitle birlikte vatanın ve milletin özgür kalmasında, şanlı bayrağın göklerde dalgalanmasında, ölürsem şehit kalırsam Gazi düsturuyla barış ve adaleti sağlamaya devam edeceğiz”