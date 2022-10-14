Yeni Cezaevinin mutfak bölümüne onay yok

Yeni cezaevinin mutfak bölümüne, Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmedi



Merkezi Cezaevi, önümüzdeki günlerde yeni Cezaevine taşınmaya başlıyor. Artan mahkum sayısını karşılayamayacak durumda olan yeni Cezaevi sorunlar yumağı haline geldi.

Yeni cezaevinin mutfak bölümüne, Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmedi.

Bu nedenle mahkum ve tutukluların yemekleri her gün günde üç kez eski cezaevinden yeni cezaevine taşınmak zorunda kalacak. Her gün 40 dakika yolculukla taşınacak yemekler, mahkumlara bu şekilde verilecek.

Yeni cezaevi altyapı mahkum ve tutuklulara hizmet verme yönünden, elektrik elektronik ve mekanik yönünden de değerlendirmeden geçmedi.

Ülkenin Planlama ve İnşaat Dairesi de onay vermedi.

Kurallara uyulmadığı için Çalışma Dairesi tarafından yeni cezaevinin asansörü mühürlendi.

Öte yandan yeni cezaevi ihalesini 108 milyon TL’ye Türkiye’den Metro inşaat almış ve Metro firması, inşaatı Korcan şirketine devretmişti.

2020 yılında cezaevi inşaatını bitiren Korcan şirketinin 3 milyon 600 bin TL alacağını hala alamadığı öğrenildi.

