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Gardiyanoğlu, ilk kadın bakan Onur Borman’ı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütmüş ilk kadın bakan Onur Borman’ı ziyaret etti.

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Gardiyanoğlu, ilk kadın bakan Onur Borman’ı ziyaret etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu’na ziyaretinde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.
-Gardiyanoğlu
Sadık Gardiyanoğlu, Onur Borman’ın birçok kademede topluma önemli  hizmetler verdiğini belirterek, Borman’ın Çalışma Bakanlığı yapmış iki kadından biri olarak değerli katkılar sunduğunu anlattı.
Gardiyanoğlu, kadınların çalışma hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olmalarının önemine işaret ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı çalışanların büyük bölümünün kadın personelden oluştuğuna dikkat çekti.
-Borman
Onur Borman da konuşmasında, kadına bakış açısı ve değer yargıları anlamında Gardiyanoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gardiyanoğlu’nun çalışmalarını yakından takip ederek, takdir ettiğini belirten Borman, çalışma hayatında kararlı olmanın dürüstlük kadar önemli olduğunu vurguladı.
Kadın erkek eşitliği temelinde ilerlenebilmesi için zihniyetin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Borman, bunu kadın ve erkeğin birlikte başarabileceğini kaydetti.
 
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