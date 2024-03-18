Gardiyanoğlu: “18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin ayağa kalktığı bir silkiniş, diriliş ve yükseliştir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin ayağa kalktığı bir silkiniş, diriliş ve yükseliştir.

Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı, bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi ile Türk milleti kendisini tarihten silmek isteyenlere büyük bir ders vermiş ve tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmiştir.

Kıbrıs Türkü ise Çanakkale’de destan yazan bir milletin evlatları olarak bu azmi ve direnişi rehber edinmiş, Kıbrıs’ta varoluş ve bağımsızlık mücadelesi vererek egemenliğini ilan etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünü gururla kutladığımız bu günde, destansı zaferin kahramanları başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa eden aziz Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gazilerimizi yâd ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Ruhları şad olsun."

