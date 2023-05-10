Fly Kıbrıs Hava Yolları Bodrum ve Ordu'ya uçuş başlatıyor

KKTC’nin yerli havayolu Fly Kıbrıs Hava Yolları, İstanbul, İzmir ve Ankara seferlerinin yanı sıra, Haziran ayında iki yeni tarifeli uçuş daha başlatıyor.Nisan ayında ilk uçuşunu gerçekleştirerek İstanbul, Ankara ve İzmir seferlerinin startını veren Fly Kıbrıs Hava Yolları, 14 Haziran tarihinden itibaren Bodrum ve Ordu’ya da uçmaya başlayacak.Yaz sezonunda hem Kıbrıs, hem de Türkiye için çok önemli olan bu iki destinasyonda her hafta iki gün karşılıklı tarifeli seferler düzenlenecek. 14 Haziran’da başlayacak olan Bodrum seferleri 27 Eylül, Ordu seferleri ise 29 Kasım’a kadar sürecek.Fly Khy’nin üç kurucu ortağından biri olan Rauf Denktaş, yeni destinasyonların müjdesini verdiği açıklamasında, operasyonu giderek geliştirmeyi hedeflediklerini ve ikinci bir uçağı devreye koymak için planlamalar yaptıklarını belirtti.Fly Kıbrıs’ın elektronik ortamda biletlerinin satışında ciddi bir entegrasyon süreci yaşadıklarını ifade eden Denktaş, “Bu süreç tamamlandıktan sonra daha randımanlı hizmet verilebilecek. Bir de sitemizin yenilenmesi süreci var. Birkaç gün içinde testleri bitmiş olacak ve yeni sistem aktif duruma gelecek. Yeni sistemde uçuş olmayan günleri seçemeyeceksiniz. Dolayısıyla uçuş tarifelerimizin olduğu günlere daha kolay ulaşacaksınız” ifadesini kullandı.Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş bir havayolu olarak adanın lokomotif sektörü turizmde yepyeni bir sayfa açmayı hedefleyen Fly Khy, rekabetçi fiyat politikasıyla, genişleyen uçuş yelpezesiyle, Kıbrıs’ı anavatanla ve dünyayla buluşturmaya devam edecek.