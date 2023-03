Fly Kıbrıs Hava Yolları 16 Nisan'da ilk ucuşunu yapacak

Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın Airbus A 320 uçağı, 16 Nisan’da İstanbul Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na ilk tarifeli uçuşunu yapacak

Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın (Fly KHY) tanıtımı, bu akşam, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında yapıldı.

Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın Airbus A 320 uçağı, 16 Nisan Perşembe günü 174 yolcusuyla İstanbul Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na ilk tarifeli uçuşunu yapacak.

Fly Kıbrıs Hava Yolları başlangıçta, İstanbul’a karşılıklı 2 sefer, Ankara ve İzmir’e ise günde karşılıklı 1 sefer düzenleyecek. FLYKHY’nin, 21 Mayıs itibariyle, Erbil, Tahran, Priştine, Amman ve Bakü’den Kuzey Kıbrıs’a charter seferler ile uçuş planladığı bilgisi de paylaşıldı.

Fly Kıbrıs Havayolları’nın bu akşamki lansman etkinliğine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Fly Kıbrıs Havayolları Yönetim Kurulu kurucu ortaklarından Rauf Denktaş, Mehmet Dalman Yücel, Nusret Polat’ın yanı sıra bazı milletvekilleri, sektör temsilcileri, paydaşlar katıldı.

Lansman etkinliği, Türkiye’deki depremlerde hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından FLY Kıbrıs Hava Yolları yönetim kurulu kurucu ortaklarından Rauf Denktaş, Mehmet Dalman Yücel, Nusret Polat ile sırasıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre birer konuşma yaparken, yurt dışı programı nedeniyle lansmana katılamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın video mesajı da yayınlandı.

- Rauf Denktaş: “Fly Kıbrıs Havayollları bu halkın havayolları olacaktır”

Fly Kıbrıs Havayolları Yönetim Kurulu kurucu ortaklarından Rauf Denktaş, “Böylesi anlamlı ve çok özel bir günde birlikte olmamız bizleri çok mutlu etmiştir” diyerek sözlerine başladı.

2019 yılından beri çeşitli felaketler yaşayan ülkemizin ve insanlarımızın, geleceğe umutla bakabilmesi için iyi haberlere, güzel gelişmelere ihtiyacı olduğunu belirten Rauf Denktaş, “Pandemi ve etkilediği ekonomik krizler, orman yangınları, trafik kazaları derken; on binlerce soydaşımızın yanı sıra 49 KKTC vatandaşımızı da yitirdiğimiz; anavatanımızı vuran asrın deprem felaketi sonrasında hızla toparlanmamız, yaralarımızı birlikte sarmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Gerek ekonomik gerekse sosyal alanda ileriye doğru atacağımız her küçük adım ülkemiz ve anavatanımız için dev bir yürüyüşe dönüşebilir” diyen Denktaş, “Umudumuzu yitirmemeliyiz. Geleceğe umutla bakabilmek için bugün cesaretle adımlar atmalıyız.” Şeklinde konuştu.

- “Gettolarda iaşelerle yaşayan bir cemaatten kendi devletinde havayolu şirketini kuran bir halka dönüşme serüveni hepimizin gurur duyması gereken bir serüvendir”

Rauf Denktaş konuşmasında devamla şunları söyledi:



“11 yıl gettolara hapsedilmiş, yardım ve iaşelerle yaşamaya zorlanmış; hemen her türlü ekonomik faaliyeti engellenmiş atalarımızın, geleceğe umutla tutunmasının nedeni mevzilerde cesaretle taşıdıkları, birinci ve ikinci dünya savaşından kalma derme çatma silahlar olmuştu. Onlar mevzilerde çarpışıyorlardı ama gözleri hep yukarda, göklerdeydi. Anavatandan gelecek uçakları aramaktaydı gözleri. Çünkü biliyorlardı ki özgürlük o uçaklarla gelecekti. Çünkü biliyorlardı ki, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ‘istikbal göklerdeydi’ ve bu cümlenin onlar için anlamı bambaşkaydı. Gettolarda iaşelerle yaşayan bir cemaatten kendi devletinde havayolu şirketini kuran bir halka dönüşme serüveni hepimizin gurur duyması gereken bir serüvendir.”

21 Haziran 2010 tarihinde Kıbrıs Türk Havayollarının uçuşlarının iptal olmasından bu yana, Kıbrıslı Türklerin kendilerine ait bir havayolu şirketi olmamıştı diyen Rauf Denktaş, “Artık var…” diye konuştu.

Rauf Denktaş, “Bundan bir süre önce iş ortaklarımla birlikte bu ‘çılgın projeye’ başlarken, kısa bir süre sonra bugünü yaşayacağımızı biliyorduk. Çünkü inançlı ve azimli olmanın yanı sıra, hesaplarını iyi yapmış akıl yolunda yürümeyi seçmiş insanlarız” diye devam etti.

- “Bu işletme bir özel teşebbüstür. Ancak bu şirketin misyonu özel teşebbüsten çok daha ötededir”

Rauf Denktaş, “Ülkemizi seven, yatırımlarımızı ülkemize yapan insanlarız. Bu işletme bir özel teşebbüstür. Ancak bu şirketin misyonu özel teşebbüsten çok daha ötededir. Gerek rekabetçi ücretlendirme politikasıyla toplumumuzun seyahat özgürlüğüne sağlayacağı katkılar, gerekse ülkemize taşıyacağı turistlerle ekonomimize yapacağı katkılarla, Fly Kıbrıs Havayolları bu halkın havayolları olacaktır” dedi.

“Ümidimiz, bizim taşıdığımız heyecanı halkımızın da hissetmesi ve kendi bağrından çıkan bu havayoluna sahip çıkmasıdır” diyen Denktaş, “Sözlerimi bitirirken göklere seslenmek istiyorum: Kurucu Cumhurbaşkanımız, dedem Rauf Raif Denktaş’ın bugün bizleri yukarılardan izlediğini ve hepimizle gurur duyduğunu biliyorum ve bunu hissediyorum. Önümüze açtığın büyük yolda, senin izinde gururla yürürken ülkemizin ekonomik bağımsızlığına da katkı koymak için elimizden gelen her çabayı sarf edeceğimize söz veriyoruz” dedi.

Rauf Denktaş, bu süreç içerisinde attıkları her adımda kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

- Nusret Polat: “FLYKHY projesi adamızın uzun zamandır beklediği, Kıbrıs’ta doğan bize ait yerli bir uçağın, yerli bir markanın hasreti ile doğdu”

Fly KHY kurucularından Nusret Polat, “Bu gece burda büyük bir hayali gerçekleştimiş olmanın verdiği heyecan ve mutluluğu” içinde olduklarını ifade ederek, “Öncelikle THY, ANADOLUJET ve PEGASUS Hava Yollarına uzun yıllardır başta bizlere ve adamıza vermiş olduğu destekler için teşekkürü borç biliriz. KKTC’de hızla büyüyen turizm sektörü için kendilerine olan ihtiyacımız önümüzdeki dönem her zamankinden daha da büyük olacaktır.” Dedi.

Polat ayrıca, FLYKHY projesinin gerçekleşmesi sürecinde bu operasyonun gerçekleşmesi adına tüm imkanlarını seferber eden Gözen Holding ve Freebird Havayolları Yönetim Kurulu Üye ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.



Polat, “FLYKHY projesi adamızın uzun zamandır beklediği, Kıbrıs’ta doğan bize ait yerli bir uçağın, yerli bir markanın hasreti ile doğdu .Tüm halkımıza ,tüm turizm sektörüne , anavatanımızdaki çok kıymetli paydaşlarımıza yeni bir heyecan yeni bir sorumluluk da yüklemekle birlikte artık anavatınımıza ve yakın coğrafyadaki halklara adamızın bağlarını güçlendirecek kolaylaştıracak bir kıymetli araç olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Polat, FLYKHY; tüm Türkiye -Ercan hatlarındaki izinlerini, Freebird H.Y üzerinden T.C Devlet Hava Meydanları G.M’den ve KKTTC Sivil Havacılık G.M’den tarifeli seferler olarak aldığını söyledi.



“Airbus A320 uçakları ile yapacağımız FLYKHY uçuşları ile 1.yıl adamıza 275000 pax getirmeyi planlıyoruz” diyen Polat, “FLYKHY , ilk yılında ada ekonomimize sağlayacağı özellikle TC ve dış hatlardan gelecek paket yolcularımızın ada ekonomimize min 4 milyar TL katkı sağlayacağını öngörmekteyiz” dedi.

-Mehmet Dalman Yücel: Uçağımıza ‘Melekler Takımı’ adını koymaya karar verdik”

FLYKHY kurucu ortaklarından Mehmet Dalman Yücel, FLY KIBRIS HAVA YOLLARI’nın iki yıldır üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu belirterek, 2020 yılında çalışmalara başladıklarını ve çalışmaları tamamlamak üzere iken dünyayı ve özellikle turizm sektörünü çok ciddi zarara uğratan pandemi süreci başladığını ve projenin hayata geçmesini ertelediğini aktardı.



“Bu vesile ile; son yıllarda yaşadığımız tüm felaketlerde aramızdan ayrılanlara herkese Allahtan rahmet, sevenlerini kaybedenlere sabır diliyorum” diyen Yücel, “Bu anlamda, yaşanan deprem felaketinin ardından vefat edenlerin anısını yaşatmak için, şirket olarak uçağımıza ‘Melekler Takımı’ adını koymaya karar verdik” dedi.

Yücel, “En büyük hedeflerimizden biri Ercan base bir uçak olması idi; yani seferi bitince evinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğu bir uçak olacaktı; ve gururla söylüyorum, tüm ekibimiz ile gece gündüz çalışarak ve tüm olumsuzluklara rağmen başardık. Girdiğimiz bu tarihsel süreçte, sorumluluğumuzun bilincinden şaşmadan, bilgi, birikim ve yüksek enerjimizle Kıbrıs Türk Halkını temsil etmenin onurunu üzerimizde taşıyoruz ve bu bilinçte çalışıyoruz” dedi.

Yücel, tüm süreçte desteklerini esirgemeyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Başbakan Yardımcımız Turizm Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na teşekkürlerini iletti

-Arıklı

Lansmanda konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın kurucu ortaklarını dinlerken aklına gelen “başarı” ile ilgili masalı paylaştı.

Ülkede girişimcilerin önünde ciddi engeller olduğunu kaydeden Arıklı, kendilerinin Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın üç kurucu ortağının önünü açtıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) battığında duyulan üzüntüyü hatırlatan Arıklı, göreve geldiği andan itibaren ister milli ister yerli olsun bir havayolu şirketi kurulması için uğraştığını anımsattı ve “Bu arkadaşlarımız başardı… Biz cesaretlendirdik, önlerini açtık. Yaptığımız bu” dedi.

Büyük havayolu şirketlerinin bile battığı bir dönemde üç girişimcinin havayolu şirketi kurmasını “cesaretli girişim” olarak niteleyen Arıklı, “Bu arkadaşlarımız taşın altına ellerini değil, başlarını koydu” değerlendirmesinde bulundu.

Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın Güney Kıbrıs’ın havayolu şirketi Kıbrıs Hava Yolları ile isim benzerliği konusunda eleştirenlere de yanıt veren Arıklı, “Bu arkadaşlarımız bu ismi kullanıyorlar, bakan olarak da ben izin veriyorum… Size ne? Rum’un adına Rum’un avukatlığını yapmak size mi düştü?” yanıtını verdi.

Arıklı Fly Kıbrıs Hava Yolları ortaklarının başarılı olması için her türlü desteği vereceklerinin de sözünü verdi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu girişimin cesaretle, cesaretlendirmeyle başarılı bir sonuca vardığını, 13 yıl aradan sonra özledikleri bir kutlama yapıldığını söyledi.

Ercan havalimanının özlenen açılışının da yakında yapılacağını ifade eden Ataoğlu, yeni havalimanı, ülkeye yeni şirketlerin de gelmesiyle yakınılan uçak fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Ataoğlu, “Gelin hep beraber, girişimcilerin zirveye çıkmasına şahitlik edelim, yanlarında olalım. Bu konuda ciddi görüşmeler, toplantılar yaptık, olayları enine boyuna tartıştık. Hep birlikte buna sahip çıkalım, bu bizim havayolumuzdur” şeklinde konuştu.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise ülkede havayolları olmasının özleminin uzun zamandır yaşandığını kaydetti.

Bir taraftan havayolunun hazzı yaşanırken diğer taraftan depremde kaybedilen canların anıldığını söyleyen Taçoy, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın kurucularına başarılar diledi.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın uçuşlarına son verildiğinde derin bir üzüntü duyulduğunu, üç iş insanının bu konudaki girişimlerinin kendilerini gururlandırdıklarını belirtti.

“Başarılara susayan bir halkız, gettolardan çıkarak bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduk” diyen Töre, bu devletin büyük bir direnişle kurulduğunu vurguladı.

Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bize aziz şehitlerimizin hediyesidir. Bu devlete asla toz kondurmayız. Anavatan Türkiye’den, mensubu olduğumuz büyük Türk milletinden asla vazgeçmeyiz” dedi.

KKTC’nin ekonomisini güçlendirmek, daha güçlü devlet ve halk yaratmak gerektiğini ifade eden Töre, tüm paydaşların KKTC’nin tanınma ve kalkınmasına hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

Bu şirketin Türkiye’ye ve Türkiye’den başka ülkelere uçuş gerçekleştireceğini, bunun hem ticaret hem de tanınmaya katkı koyacağını ifade eden Töre, “KKTC’nin kalkınmasını, kökleşmesini istemeyenler, daima yol kesmeye devam ediyorlar ama avuçlarını yalasınlar...” ifadesine yer verdi.

Şehitlere, depremde kaybedilenlere rahmet dileyen Töre, “Bir milletiz, tek milletiz, hepimiz Türk milletiyiz. Aramıza nifak sokmak isteyenler vardır ama onu da yıkmasını bileceğiz. Bir ve beraber olacağız. Göklerde uçacağız, dünyanın her yerine gideceğiz” diye konuştu.

-Tatar

Konuşmalarına ardından yurt dışı programı nedeniyle lansmana katılamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın video mesajı yayınlandı.

Tatar mesajında, yeni havayolunun kuruluyor olmasında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, girişimcilerine başarılar diledi.

Tatar, “KKTC’nin ulaşımına, turist ve öğrenci akışına ve halkın daha iyi koşullarda seyahat edebilmesine imkan tanıyacak bu girişimin başarılı olabilmesi en büyük temennimizdir. İnanıyorum ki, yakın gelecekte açılacak olan yeni Ercan terminali ile çok daha fazla uçuşların daha uygun şartlarda ve koşullarda gerçekleştirebilmesi ülke turizmi tanıtımı ve ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.