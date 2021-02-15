banner583
banner590
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
21 0
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
26 0
 
Maliyenin kasası boş
Maliyenin kasası boş
34 0
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
24 0
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
143 0
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
234 0
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
200 0
banner529
banner570

Firmalar sivil itaatsizliği konuşuyor

banner476

Bakanlar Kurulu’nun bankaları açma kararı, Müteahhitler Birliği’nin tepkisine yol açtı. Birlik Başkanı Gürcafer, “Firmalar kendi aralarında sivil itaatsizliği konuşuyor. Dikkat edin! Tansiyon çıkmaya başladı” uyarısı yaptı

Firmalar sivil itaatsizliği konuşuyor
banner601

 
Bakanlar Kurulu’nun bankaları açma kararı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin de tepkisine yol açtı. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, alınan kararlara karşı saygı değil saygısızlık artmaya başladığını belirtti, “Firmalar kendi aralarında sivil itaatsizliği konuşuyor. Bu hiç iyi değil. Bu doğru yolda olmadığınızın işaretidir” dedi.
Gürcafer, “Dikkat edin! Tansiyon çıkmaya başladı” uyarısında bulundu.
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklamaları şöyle:
“Aldığınız kararlara karşı saygı değil saygısızlık artmaya başladı. Firmalar kendi aralarında sivil itaatsizliği konuşuyor. Bu hiç iyi değil. Bu doğru yolda olmadığınızın işaretidir. Denge gözeterek salgına karşı mücadele etmeye çalışıyorsunuz ama denge arayışınızın içerisinde reel sektör yok. Beş yüz milyon borçlanmaya gidiyorsunuz kendi giderleriniz için.
Sorarım size bu beş yüz milyonun neresindeyiz biz? Reel sektör neresinde? Yıllardır bu ülkeye katkıları, yatırımları ile ayakta tutmuş olan reel sektör can çekişiyor, tedavi bekliyor. Siz ise hala daha sağmaya çalışıyorsunuz.
Biz hepimiz kapalıyız ama siz bankaları açıyorsunuz. Neden? Çalışmadığımız için tahsilat yapamıyoruz ama siz istiyorsunuz. Vergi memurlarınız firmalarımızın muhasebecilerini aramaya başladı bile. Çekler kapıya dayandı. Dikkat edin tansiyon çıkmaya başladı. Bunun nedeni de sizsiniz.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.