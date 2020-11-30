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Fikret Demirağ, 10’uncu ölüm yıl dönümünde Lefke’de anıldı

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Şair Fikret Demirağ’ı anmak için düzenlenen etkinlikte katılımcılar Lefke’deki Ağaçlı Kahve’de buluştu, ardından şairin doğduğu ev ziyaret edildi. Daha sonra Bademliköy Şiir Tepesi’nde şiirler okunarak anılar paylaşıldı

Fikret Demirağ, 10’uncu ölüm yıl dönümünde Lefke’de anıldı

Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden merhum şair, yazar, öğretmen Fikret Demirağ, ölümünün 10’uncu yıl dönümünde, doğum yeri olan Lefke’de etkinliklerle anıldı.
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği öncülüğünde, Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği, Bademliköy Muhtarlığı ile bölge okullarının katkılarıyla ayrıca AB iki toplumlu diyalog geliştirme projesi destekleriyle, şairin doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Lefke’de anma etkinliği düzenlendi. 
Etkinlikte ilk olarak katılımcılar Lefke’deki Ağaçlı Kahve’de buluştu, ardından şairin doğduğu ev ziyaret edildi. Daha sonra Bademliköy Şiir Tepesi’nde şiirler okunarak anılar paylaşıldı. 
Demirağ’ı anma etkinliğiyle ilgili BRT’ye bilgi veren Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği eski Başkanı Şair Tamer Öncül, festival şeklinde düzenlenen anma etkinliklerini pandemi nedeniyle bir günlük etkinliğe dönüştürdüklerini kaydederek, organizeye katkı koyan herkese teşekkür etti
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da şair Fikret Demirağ’ın ülke için ve özellikle Lefke için öneminin büyük olduğunu belirterek, etkinliğin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. 
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Emel Kaya ve Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş da böyle bir etkinlikte bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, bu etkinliklerle Demirağ’ı ve şiirlerini yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

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