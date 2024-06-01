Fenomen muhtar adayı dolandırıldı

Kırşehir'de yaşayan muhtar adayı, çoban Aydın Battal seçimi kaybedince köylülerine kızmış, sitem dolu bir şiir yazmıştı... Bir anda fenomen olan Battal, sattığı 7 koyununun parasını alamadığını söyledi ve dolandırıcılara sitem dolu şiir yazdı



Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köyünden muhtar adayı oldu.

300 haneli köyde Battal, 29 oy alarak 4 muhtar adayı arasında en az oy alarak sonuncu sırada yer aldı.

Aydın Battal, kendisine akrabalarının da oy vermediğini ve istemediğini belirterek sitem dolu yazdığı ve seslendirdiği şiiri sosyal medyada gündem oldu.

Sözleri, içtenliği ve şivesiyle gönüllerin muhtarı olan Aydın Battal TRT1'de yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisinde oynamaya başladı.

Dizi çekimleri sürerken geçen hafta Battal'ı arayan kimliği belirsiz kişiler koyun istedi. Bunun üzerine köye gelen kişilere Battal tam 7 koyun verdi. Parasını almayınca dolandırıldığını anlayan Aydın Battal, yaşadıklarını video ile anlattı.

"YALAN TATLI GELDİ, İNANDIM"

Aydın Battal, "Şimdi biz seçimi kaybedip, bir şiirle yolumuz 'Gönül Dağı' dizisi Sivrihisar'a kadar düşünce bazı dolandırıcılar da iş başına geçmiş. Setteyken biri beni aradı. Arayan kişi Kırşehir Valiliği'nden aradığını, vali beyin bir hayır kurumu için adaklık kurban kestireceğini, 4-5 tane koyuna ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ben de arkadaşlara sordum. Kurban Bayramı olduğu için kimse koyun vermek istemedi. Bunlar ısrar edince 10 koyunum vardı. Kurbanda satarak kooperatifin borcunu yatıracaktım. '4'ünü size vereyim, nasıl olsa parasıyla değil mi?' dedim. Bana 'Zaten bir iş insanı senin kooperatif borçlarını yatıracak, koyun parası da eline harçlık olur' deyince yalan tatlı geldi, inandım. Geldiler kuzuları da görünce 6 tane istediler, 1 tane de benden olsun garibanlara dedim. Perşembe günüydü beni aradıklarında, parayı da pazartesi günü vereceklerini söylediler. Bir öğrendim ki ne Kırşehir Valiliği'nin ne de Orman Müdürlüğü'nün haberi var. Bunlar dolandırıcıymış" dedi.

